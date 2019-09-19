美國附買回市場操作 五個必須知道的問題

本週短期資金市場的混亂導致聯準會 (Fed) 介入了一系列隔夜救援行動，以幫助保持信貸在金融體系中的流動性。

關於誰會在隔夜貸款利率的升降受到最大的影響，以下有五件必須知道的事，隔夜貸款利率在本週稍早時飆升至近 10%，較 Fed 之前預期的 2-2.25% 的範圍大幅上升。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在週三 (18 日) 的政策會議中，投票決定將聯邦基金利率下調至 1.75% 至 2% 的範圍，同時表示它將繼續監視即將到來的經濟數據，並將「酌情」採取行動以維持經濟擴張和通膨接近其 2% 的目標。

（圖: AFP）

Fed 還把支付給央行的超額準備金利率 (IOER) 下調 5 個基點，以使利率保持在聯邦基金利率的範圍內。現在 IOER 設定在 1.80%。

但附買回利率在週三尾盤仍在高位徘徊，促使 Fed 宣布將於美東時間週四 (19 日) 上午 8:15 展開本週第三次隔夜操作 750 億美元，以協助提高流動性。

Fed 降息後，投資人對未來刺激措施持懷疑態度，美股漲跌不一，道瓊工業平均指數上漲 0.13%，標準普爾 500 指數上漲 0.03%，漲幅不大。

誰在承受更高的附買回利率衝擊？

Amherst Pierpont 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，依賴槓桿來操作其業務的經紀交易商、對沖基金和其他機構投資人受隔夜附買回利率上升影響最大。該公司在 5 月成為美債市場 24 家主要交易商之一。

Stanley 表示，「附買回市場是經營槓桿部位的人借貸之處。」「很明顯，這不適用於 401(k) 退休基金或共同基金，因為這些基金是不靠槓桿的真錢投資。」

NY Fed 本週從公開市場附買回操作中得到什麼樣的反應？

Fed 週二 (17 日) 通過其貸款機制提供了 750 億美元的資金，並從銀行和交易商等借款人那裡獲得 530 億美元的需求，從而使它們能以最低利率將低風險的美國國債換成現金。週三，Fed 再次提供了同樣的 750 億美元額度，但收到了 800 億美元的報價。

Reynolds Strategy 首席市場策略師 Brian Reynolds 在週三給客戶的報告中表示：「第二輪操作的計劃和執行方式比昨天要好，我們認為新增的 220 億美元是市場參與者確保在不確定的時期能擁有所需的全部資金。」

Fed 能否在週四之後再次被迫介入？

很有可能。根據 Amherst Pierpont 的 Stanley 的說法，在週三的 Fed 行動後，附買回利率由早盤的 4% 和 5% 降至約 2.50%，而在週一時，附買回利率一度高達近 10%。

在 Fed 週三調降利率四分之一個百分點後，附買回利率被推升至 Fed 新下調的目標 1.8% 之上。

Stanley 說：「在降息之前，我們本來會接近正常水平。」他補充說，鮑爾在週三的談話似乎暗示著 Fed 願意繼續開放其隔夜附買回操作工具，而不是採取更大幅的干預方式來改善市場流動性。

他說：「似乎沒有進行更廣泛政策行動的急迫性。」

隔夜利率的紛擾是否會引發另一場危機？

瑞士信貸經濟學家週三表示，如果 Fed 維持靈活的資產負債表以保持利率在目標水平，就不會失去對利率的控制權。

由 James Sweeney 領導的瑞士信貸經濟學家寫道，「今天表現並非如此，」「這並非預防性需求導致銀行間同業拆借崩潰。投機性需求仍在發揮作用，這意味著各種融資市場的相對供求正在加劇附買回利率的上行風險，但並沒有任何預防性囤積情事。」

Fed 可以採取什麼措施讓市場能永久地平靜？

瑞銀經濟學家在週三給客戶的一份報告中表示，預計 Fed 將與主要交易商進行更多附買回操作。以 Seth Carpenter 為首的瑞銀經濟學家寫道，「在金融危機之前，Fed 進行每日附買回操作。但它們現在可能會謹慎行事，並繼續向主要交易商提供附買回操作。」

報告指出，「實際上，Fed 定期地表示，它們希望為市場運作留下足夠的儲備，為避免此類波動提供緩衝之用。」