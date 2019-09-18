〈分析〉隔夜repo利率一度飆16年新高！今夜Fed將如何應對？

美元短期流動性告急！根據 Refinitiv 數據顯示，近兩日隔夜回購利率 (overnight repo rate) 突然飆高至 10%，創下 2003 年以來最高！市場擔憂聯準會 (Fed) 正在失去對於貨幣市場的掌控，可能導致 Fed 加強其他工具的調整，甚至重啟量化寬鬆政策。

隔夜回購利率（來源：ZeroHedge)

紐約 Fed 連續兩天進行回購操作，創十年來首見

因應利率的飆升，週二 (17) 美國紐約 Fed 儲備銀行緊急宣布，進行隔夜回購操作，金額達到 530 億美元，是十年來首次進行回購操作。爾後又再度宣布，第二天將再度進行回購操作，金額上看 750 億美元，積極為市場帶來流動性。

第一批回購操作內容，包括購買 408 億美元的債券，117 億美元的 MBS，與 6 億美元的機構債，利率都符合在 Fed 目標 2%~2.25% 範圍內。

回購利率飆升可能引發何種危險？

「回購市場」是提供金融系統短期流動性的方式，當出現極端狀況時，可能會引發金融危機。如同 2008 年，華爾街大型金融機構之間，資金枯竭、隔夜拆款利率飆升一般。

Janney Montgomery Scott 的分析師警告：「這個利率飆高的現象很嚴重，是一項警訊，可能有無法預估的事情正在醞釀中，且利率飆升，意味體質較差的借款者被趕出金融市場，為金融體系問題帶來變數」。

為什麼美元流動性出現短缺？

有分析師推測，利率的飆升，可能是因為 9 月 15 日到期的公司繳稅日，企業進行每季度的繳稅所致。與此同時，殖利率持續倒掛、龐大美債的發行也可能是原因。

分析師 James Strecker 表示，利率因美元短缺跳升，通常發生在季底與年底，而眼下卻發生在月中，是一個不尋常「亮紅燈」的現象。儘管有可能是暫時性的，因目前還未見到銀行間龐大的資金壓力，但投資市場應該意識到，這樣現象背後的風險。

美林美銀利率策略長 Mark Cabana 認為，回購利率飆高超過 Fed 目標，顯示 Fed 可能正在失去對於貨幣市場的掌控，引發 Fed 再行量化寬鬆政策的揣測。

流動性問題將如何影響 Fed 決策？

金融海嘯後，超額存款準備金利率 (IOER) 常被視為聯邦資金有效利率 (EFFR) 的上限。然而，今年來 EFFR 卻強彈，升破 IOER。即便 7 月 Fed 降息，仍無法有效引導 EFFR 下降，EFFR 持續位在 IOER 之上。顯示流動性偏緊，也意味 IOER 作為利率上限的意義蕩然無存。

藍：IOER 紅：EFFR (來源：FRED)

Evercore ISI 全球策略長 Krishna Guha 表示，Fed 儘管降低了利率，但資金壓力太高，Fed 面臨很大風險。Fed 很快會需要增加公開市場操作，並設置一項常備的回購機制，甚至是重啟量化寬鬆政策。

英國 ICAP 機構推估，在紐約 Fed 儲備銀行連兩天宣布回購操作後，今晚 Fed 利率決策會議，可能除了調降利率，還有其他四種選擇：

1. 擴大超額存款準備金利率 (IOER) 下調幅度：

若聯準會本次降息 25 個基點至 1.75%~2.0%，IOER 可能擴大調降 30 個基點至 1.8%，這將比目標下限 1.75% 高出 5 個基點，希望引導 EFFR 落在 IOER 之下。

市場認為，儘管 Fed 調整 IOER 勢在必行，但對於 Fed 現正面臨短期流動性偏緊的挑戰，可能無法真正解決。

2. 推出「常設回購機制」(standing repo facility, SRF) ：

Fed 在 6 月會議上曾提到的工具。允許金融機構用手上的美國公債，以固定利率，來交換存放在 Fed 的準備金，以取得短期的流動性。

當市場出現利率異常飆升時，這項工具可以快速緩解短期借貸市場的壓力。不過在討論數月後，Fed 對於 SRF 的利弊討論還未有結果，市場預估最可能推出的時間或落在 2020 年。

3. 提前預告 Fed 回購操作日期：

在月底、季底，利率容易因美元短缺壓力而跳升，Fed 若提前公告，在這種日期將進行回購操作，可能有效舒緩市場壓力。

4. 量化寬鬆政策 (QE) ：

這或許是一個選項，但 Fed 可能不會在眼下隔夜回購利率飆升幾天後，就立刻推出。分析師推測，也許 Fed 會宣布連續實行兩週的回購操作，就足以應付市場所需的流動性，避免大規模的量化寬鬆政策，引發更多市場對經濟不佳的揣測。