〈半導體展開展〉鴻海：半導體、AI將成未來2利器 貿易壁壘下不會有下個世界工廠

鴻海 (2317-TW)S 次集團副總經理陳偉銘今 (18) 日指出，半導體和人工智慧將成為未來智慧世界的重要武器，且隨著全球各地貿易壁壘興起，任何區域都很難出現像中國一樣的下一個世界工廠。

陳偉銘今日出席 SEMICON 所舉辦的科技智庫領袖高峰會，以「A smarter world with some chaos ahead」為題發表演講。

陳偉銘表示，由於美中貿易爭端，中國不再是世界工廠，且在保護主義下，全球各地不會再出現下一個世界工廠，且在分為美中 2 大陣營、2 種規格下，只有少部分的廠商才可以同時供應兩大陣營產品，半導體和人工智慧將重新定義國家之間的實力，也將成為重要的武器。

陳偉銘預估，到 2030 年時，全球百萬個互聯設備將蒐集數百個 ZB 的大數據，而這些數據經由 AI 分析後，將被用在市場、安全、生產製造等應用，屆時，數據收集、傳輸和處理需要更好的設備、架構和系統優化，只有部分優化如推動摩爾定律是不夠的。

他進一步指出，摩爾定律正在抵達終點，製程和設計同步優化是應對這一困難的當前方法，全面層次結構優化比單個局部優化更有效，設計規則數量從幾百增加到數萬，趨勢是縱向一體化而不是縱向崩解。