名列大到不能倒銀行 兆豐銀：短期無增資計畫 維持配發現金股息不變

兆豐金 (2886-TW) 核心子公司兆豐銀被列為系統性重要銀行 (D-SIBs)，恐面臨增提資本壓力，但兆豐銀今 (18) 日表示，未來兩三年內暫無增資計畫，股利政策也將以現金股息為主，短期無調整計畫。

兆豐金控今天舉行線上法人說明會，包括系統性銀行、參與純網銀投資等問題成為與會法人關注重點，尤其在系統性銀行部分，被認定為「大到不能倒的銀行」將在 2023 年前面臨額外增提 4% 資本的壓力，讓入選的銀行表面風光，實際上卻壓力重重。

兆豐金自 2013 年起，連續 7 年都只配發現金股息，且配息金額隨獲利逐年墊高，現金殖利率至少 5% 以上，頗受外資與存股族的青睞，如今被列為系統性重要銀行，勢必面臨增資壓力並牽動股利政策，引發法人高度關注。

兆豐銀表示，未來 2 到 3 年內暫無現金增資的規劃，但將適度就資本適足率調整資本規劃與配置，但兆豐銀也向法人、股東喊話，保證短期內暫無調整股利政策的打算，換言之，未來股利政策仍會以現金股息為主。

另外，兆豐銀參與純網銀「將來銀行」投資，日前因金金分離無法派任銀行經理人出任純網銀董事，一度傳出兆豐銀有意放棄投資，但兆豐銀主管今天澄清，會在符合金金分離的原則下派任合適人選擔任董事，駁斥外界的撤資說法。

據了解，純網銀原本預計 10 月向經濟部申請營業登記，但現在確定延後至 11 月，預計明年第 3 季上線營運。

