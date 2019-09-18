日本進口車在南韓腰斬、唯Lexus逆勢成長

《韓聯社》報導，南韓產業通商資源部在週三 (18 日) 發布了暫定統計數據。2019 年 8 月南韓的汽車生產達 24 萬 9390 輛，較去年同期大減 15.9%，主要由於今年暑期休假多集中在 8 月，工廠運作較去年減少 3 個工作天，對於產量造成影響。另外在日韓關係的惡化下，日本進口車數量更出現腰斬的情形。

出口方面，雖然 SUV 運動休旅車與環保節能車持續受到消費者歡迎，但由於工廠營運日數減少，出口量年減 3.4% 至 16 萬 4154 輛。出口額年增 4.6%，達 29.8 億美元。

現代汽車的大型 SUV Palisade (圖片：AFP)

南韓國內市場的銷售成績年減 6.3% 至 13 萬 6944 輛。南韓國產車減少 6.5%，進口車減少 4.6%。受到暑期休假影響，在各銷售據點的營業日數減少，也造成南韓國產車銷量下滑。

自日本進口的汽車方面，由於日本政府在對韓出口實施嚴格的管制措施，造成南韓國內抵制日貨的運動擴大，在 8 月的進口數量暴減 56.9%。

在日本車各品牌的表現方面，日產 (7201-JP) 年減 87.4%、本田 (7267-JP) 年減 80.9%、日產的高級車品牌 Infiniti 年減 68%、豐田 (7203-JP) 年減 59.1%。而豐田的高級車品牌 Lexus，則出現逆勢成長年增 7.7%。