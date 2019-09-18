你還在追亞洲高股息？當心他們可能開始失去吸引力了

由於債券殖利率普遍低迷，亞洲投資人喜歡追求高股息股票。觀察亞洲前 100 大高股息的股票綜合表現，在上半年的確打敗了指標指數：MSCI 亞洲指數 (MSCI Asia Pacific Index)。然而，下半年表現，卻明顯出現落後。

據《彭博社》統計，今年上半年，亞洲前 100 大高股息的股票綜合上漲 11.5%，勝過指標指數的 9.1%。然而，下半年至今，前者已經下跌了 4%，指標指數卻跌不到 1%。

黑：亞洲前 100 大高股息公司 紅：MSCI 亞洲股票指數 （來源：Bloomberg)

儘管亞洲央行紛紛降息，但市場對高股息股票的擔憂主要有二：經濟前景影響高息公司的獲利，以及已經高漲的股價估值。

Axioma Asia Pte 研究部長 Olivier d’Assier 表示，投資人正在減少亞洲高股息股票的部位，因市場相信，貨幣政策維持寬鬆，是因為經濟持續的走緩，這將連帶影響高股息股票公司的獲利前景。

Olivier d’Assier 進一步指出，歐美的高股息公司，多數為房地產、公用事業等大型穩定的公司。相對的，亞洲高股息公司則多缺乏高流動性，也讓股息支出比其他地區更有困難度，常被貼上「警告標籤」。

另一項原因在於，投資人覺得股價太貴了。以亞洲房地產 REITs 指數為例，相對大盤已經漲至近年來的高點。

亞洲 REITS 指數 / MSCI 亞洲指數 （來源：Bloomberg)

Janus Henderson Investors 亞洲股息收益策略師 Sat Duhra 認為，亞洲部分產業已經變得非常貴了，且上季的季報顯示，景氣循環相關產業表現不俗，也讓投資人轉移投資標的。

Citi Private Bank 亞洲股票諮詢主管 Daryl Goh 認為，市場對於高收益率的追求仍不會終止，但投資人將對產品變得更加挑剔，更加關注體質較好、槓桿較低的房地產股票或消費類股，以及較不受景氣週期循環影響的公司。

「亞洲高股息報酬率的轉變，不見得代表投資人對股息偏好的改變，更多反映了對亞洲與全球經濟增長的擔憂，未來要慎選體質優質的高股息公司」Daryl Goh 補充表示。

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