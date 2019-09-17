美日達成初步貿易協定 但日本最關心的汽車關稅仍懸而未決

美國總統川普周一 (16 日) 宣布，美國將與日本已就貿易協議的關稅問題達成初步協定，雙方官員將在未來數個星期進行談判。日本方面則表示，華府必須在最終協議達成時，保證不會再對日本汽車產業加上新的關稅。

在川普周一發布給國會的信件中也提到，在數位貿易方面，美、日將達成行政協議，但他卻未提及是否會結束威脅日本提高汽車關稅。

日本外相茂木敏充 (Toshimitsu Motegi) 是這次與華府談判的主要窗口，茂木指出，日本希望在最終協議敲定之前，川普能撤回先前新增汽車關稅的威脅。

外電報導，貿易協議的細節還有賴雙方協調。美國進口日本汽車產品規模約 500 億美元，而日本也是美國稻米出口的主要市場。據知情人士指出，若依現階段的協議內容，對美國稻米出口增加並無幫助；而稻農們希望在第二階段談判中能有所改善。

川普政府決定對進口的汽車與零組件加徵高額關稅，對美國汽車產業和美國的貿易夥伴來說都並不是好消息。在 8 月的 G7 高峰會之後，川普與日本首相安倍晉三宣布兩國將在原則上達成貿易協定；並希望能在本月就完成簽署協議。

美國貿易代表萊海澤 (Robert Lighthizer) 曾表示，美日協議的內容將涵蓋農業、工業關稅以及數位貿易。目前雖然已達成初步協定，但細節並未被透露。

在稍早的提案中，日本將調降美國進口農產品關稅，美國則將調降日本進口工業產品關稅，只是其中沒有包括到汽車產業。而日本目前更希望調降稅率的，可能就是汽車產品了。

川普稍早決定，進口汽車產品提高 25% 關稅將延後至 11 月實施，讓日本和歐盟有時間與美國進行談判。他也同意，在與日本進行貿易協議談判的這段期間，不會加徵新的關稅。