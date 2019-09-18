TOYOTA皮卡銷量旺、將於德州投資近4億美元

日本豐田汽車 (7203-JP) 週二 (17 日) 表示，將在美國德州聖安東尼奧 (San Antonio) 的皮卡 (Pickup Truck) 組裝工廠，作出 3.91 億美元的投資。導入最新設備後，生產效率將有進一步提升。而這次的投資，也是豐田在 2021 年為止的 130 億美元 5 年投資計畫中的一環。

豐田北美分公司行政長 (CAO) 的 Christopher Reynolds 告訴《路透社》，這項投資最終將讓工廠產能衝高，但目前尚為作出任何決定。他也提到，豐田看好未來在美國的卡車銷量，今年成長 4%。

(圖片：Investing.com)

豐田在聖安東尼奧組裝全尺寸皮卡 Tundra 與中型皮卡 Tacoma，有超過 7200 人在當地供應商的工廠聚落工作。

生產變速箱的「Aisin AW Co., LTD.」，也將在未來供應給豐田及其他廠商的自動變速箱工廠，作出 4 億美元投資，並於德州的 Cibolo 聘僱 900 名員工。德州州長 Greg Abbott，也為此讚揚了豐田汽車的投資計畫。

美國總統川普才剛於前一日，在無須國會的許可下，與日本達成一份初步的貿易協議，並打算在未來幾週內簽署。不過川普的聲明中，並未對日本最在意的汽車及汽車零件加徵關稅問題提出保證。

在過去的一年多來，美日兩國的貿易談判已縮小到排除汽車產業，而這方面也是美日兩國 670 億美元逆差的主因所在。

日本首相安倍晉三在今年 8 月時宣布，美日兩國已原則上對減少農產品與工業產品關稅達成協議，但不包含汽車在內。安倍晉三也反覆的向川普強調，日本汽車產業的汽車製造廠及零件製造商，都會在美國加碼投資。