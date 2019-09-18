車市寒冬！歐洲8月份汽車銷量年減8.4% 觸今年新低

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 今 (18) 日發布數據顯示，8 月份新車交付量年減 8.4%，至 1040 萬輛，創今年以來新低。

歐洲 8 月新車銷售年減 8.4% 創今年最大跌幅 (圖：歐洲汽車製造商協會)

數據顯示，截至目前，歐洲新車銷售量年減 3.2%，主要受到歐洲最大經濟體德國陷入衰退，以及中國車市銷售趨緩影響，導致歐洲五大車市均出現衰退，其中又以西班牙 (-30.8%)、法國 (-14.1%) 放緩趨勢最為明顯。

ACEA 指出，歐洲 8 月份新車交付量之所以出現大幅收縮，主要是去年同期銷量暴漲相比之下所產生的結果，由於當時歐盟新廢氣排放標準即將出台，刺激許多汽車廠商為了趕在更嚴格規範生效前出售車款，加大折扣利度促進銷售，導致去年銷量暴漲 31.5%。

數據顯示，歐洲 7 月份新車銷量增長達到 1.4%，交付量達到 1300 萬，是今年唯二的正成長，另一個銷量正成長月份，則是 5 月的 0.1%。

另外，2019 年前 8 個月，新車需求較去年下滑 3.2%，新車銷售達到 1050 萬輛。除了德國新車需求微幅成長 0.5% 外，其他歐洲主要車市皆呈現需求疲軟。

自從 2018 年 8 月銷售出現爆量增長後，歐洲汽車銷售開始急遽萎縮，ACEA 預估，今年銷售將再減少 1%。

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