蘋果上訴歐盟法庭 稱補稅140億美元裁決「違背現實」

蘋果 (AAPL-US) 週二 (17 日) 上訴歐盟法庭，聲稱歐盟第二高級法院在 2016 年 8 月，要求蘋果向愛爾蘭支付 130 億歐元 (將近 143 億美元) 的補繳稅，是一項「違背現實和常識」的裁決。蘋果在盧森堡歐盟總法院與愛爾蘭和歐盟委員會舉行的聽證會上，槓上歐盟。

據路透社報導，蘋果公司的六人代表團將由首席財務長 Luca Maestri 領導，出席歐盟法庭的聽證會。估計這場聽證會將持續到週三，雖然無法幾個月內可能做出決定，但外界預計該申訴可能會被上訴至歐盟最高法院。

根據歐盟委員會裁決內容，當局認為蘋果 2014 年在其愛爾蘭子公司的有效企業稅率僅為 0.005%，遠低於其同業。

蘋果則指責歐盟委員會利用其權力打擊「國家補助」，實際上卻試圖改變國際稅收制度，並在此過程中為企業創造法律上的不確定性。

替許多跨國企業提供退稅的愛爾蘭政府則表示，歐盟委員會對蘋果公司稅費的相關裁決，嚴重干預愛爾蘭做為一個主權國家的稅務決策權力，對歐盟委員會的裁決提出質疑。

反壟斷調查專員 Margrethe Vestager 在 2016 年 8 月令蘋果向愛爾蘭支付將近 140 億美元的稅款。(圖片: AFP)

2016 年 8 月，歐盟在調查後確認，愛爾蘭在 1991 年設立的稅收減免政策，幫助蘋果「非法」減免了長達 20 年的稅務。反壟斷調查專員 Margrethe Vestager 認為此舉有違市場公平競爭原則，令蘋果向愛爾蘭支付將近 140 億美元的稅款。

蘋果此案裁決關乎許多跨國企業的反壟斷調查， Vestager 也貫徹了歐盟決心遏止美國大型科技企業鑽稅務漏洞的努力。