蘋果新專利通過 顯示正大力發展「眼動追蹤」智慧眼鏡

美國專利商標局近日公佈了授權給蘋果 (AAPL-US) 的 60 項專利，其中包括專利字 #10416764，涉及使用者眼動追蹤的相關裝置及方法。

美國內容網站 Patently Apple 在 7 月份發布了一份專利報告，名為「蘋果獲得與智慧眼鏡相關的關鍵專利」，隨後又於 9 月發布了另一份名為「蘋果的 AR 智慧眼鏡專利，涉及高級眼動追蹤系統」的報告，再加上近日獲得通過的新專利，在在顯示蘋果正大力發展智慧眼鏡。

蘋果指出，「眼動追蹤裝置可以與電腦結合，即時提供使用者眼睛與顯示器的相對位置，包括注視方向或被觀察物的位置。」

蘋果專利示意圖 (圖片: www.patentlyapple)

在其他用途上，該專利可應用於電視和遊戲，專利說明中指出「用於使用者眼動追蹤的其他案例如遊戲、電視控制、電話會議或在手術室中使用。」

關於遊戲，使用者不再需要依靠一人或兩人同時操作鍵盤才得以執行，比起過去兩個人使用相同的鍵盤，該專利可以讓使用者透過凝視來分別控制他們的遊戲角色。

此方法也可用於社交用途，例如在社交場合可應用於象棋和棋子等遊戲軟體，或類似大富翁等遊戲。

在電視應用上，如使用者想要切換電視頻道，改變音量等，利用眼球追蹤系統也得以實現，讓每個使用者能夠使用眼動追蹤裝置。控制電視的所有或部分功能。

儘管本發明似乎可以適用於蘋果的許多產品，例如 iMac，其他 i 開頭的裝置 和 Apple TV 等，也可用於電視控制、玩遊戲、使用 FaceTime。

然而目前仍無法確切知道這些專利是否被蘋果未來的產品規劃所採納。