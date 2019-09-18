蘋果iPhone 11值得換嗎？來看看各大外媒評比

蘋果公司 (AAPL-US) 上週發表的全新 iPhone 型號擁有出色的相機和電池壽命，但關鍵問題仍然在於消費者是否認為值得升級。

《紐約時報》的科技記者 Brian Chen 表示，這些新機型凸顯了先前每兩年換一部手機的升級循環已不再適用。

Brian Chen 寫道，「如果你手上現有的機型至少已用了 5 年，那就絕對應該升級。」

Brian Chen 認為：「iPhone 11 機型與 2014 年的機型相比有了很大的進步，但對於擁有 2015 年或之後的智慧手機用戶來說，就不必急於購買了，相反地，你在現有的優秀智慧手機中還能繼續享受更多的使用歷程和價值。」

iPhone 11 起價 699 美元，而 iPhone 11 Pro 起價為 999 美元，iPhone 11 Pro Max 起價為 1099 美元。

《華爾街日報》的 Joanna Stern 特別強調了她對那些目前擁有蘋果 2 年前發表的 iPhone X 的用戶面臨的兩難處境：「你擁有最現代化的設計，但現在卻發現電池續航力、臉部識別改進和相機技巧都已落在新機型之後。然而，如果你現在升級新手機，又可能會錯過明年預期中的 5G 版及更多的更新。」

她建議「如果可以忍受的話」，繼續使用現有的手機至少一年，或者購買基本款 iPhone 11，它缺少 iPhone X 所擁有的 OLED 螢幕和長鏡頭，但可以為明年預期推出的 5G 手機先省下一些錢。

儘管如此，蘋果在今年的更新中特別強調的功能得到了試用者相當強烈的好評。

《Verge》的 Nilay Patel 指出：「iPhone 11 Pro 相機較 XS 有更大幅的進步，在市售同類機型比較中，它們擊敗了 Pixel 和三星的 Galaxy Note 10 Plus。」

「事實上，我認為 iPhone 11 Pro 擁有目前市場上智慧手機最好的相機鏡頭。」

他還讚揚了 iPhone 11 Pro 的喇叭，指稱它們「非常響亮，而且音色聽起來比以往都好。」

《TechCrunch》的 Matthew Panzarino 對其新款超廣角鏡頭有所稱讚，這是今年發表的三款新機中的標準配備。「在我對廣角鏡頭的測試中，它的效果非常好，特別是在明亮的背景中，」

「它可以一次讓所有家人入鏡，強調動感和視覺效果的廣角肖像模式，真正開啟了之前未能在 iPhone 上拍攝的可能性。」

《華爾街日報》的 Stern 似乎對這三款新手機的電池續航力表示特別滿意，指出有關相照鏡頭升級、玻璃背板和機身顏色的討論「大多只是故弄玄虛的行銷手法」，但電池升級卻是貨真價實的。

他說，iPhone 11 系列承諾「我們很多人一直期待的一件事：雖然它們有點重而且更厚，但是當我們最迫切需要它們時，它們還能繼續運作。」「沒錯，就是更長的電池續航力。」

蘋果公司在上週五 (13 日) 開放這三款新手機的預訂，並訂本週五 (20 日) 正式推出。