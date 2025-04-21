WSJ：歐盟推遲對蘋果、Meta處罰 加快與美國達成貿易協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 10:00

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歐盟最近延後了對蘋果 (AAPL-US) 和 Meta Platforms(META-US) 的處罰，暫時避免了與川普政府發生衝突，當前歐盟正加緊推動與美國達成貿易協議。

據《華爾街日報》（WSJ）上周五（18 日）報導，知情人士稱，歐盟執委會最初計劃上周二宣布針對這些科技巨頭的暫停與停止銷售命令，並已將該時間安排告知了至少其中一家公司，但這一決定被推遲了。

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歐盟延後宣布決定的時間點，是在歐盟貿易專員 Maroš Šefčovič上周一在華盛頓與美國官員會晤前不久做出。這是美國總統川普宣布對部分關稅暫停徵收 90 天以來，Šefčovič首次與美方官員面對面會談。

被問及這些案件時，一位歐盟執委會發言人上周二說，尚未宣布任何日期，但已經完成技術工作。該發言人說：「我方正在努力，以期短期內通過決定。」

Meta 和蘋果的案件都與涉嫌違反歐盟《數位市場法》，該法旨在讓規模較小的公司更容易與大型科技競爭對手競爭。歐盟執委會於 2024 年 3 月啟動調查，並於去年夏天發布了這兩起案件的初步調查結果。