傳蘋果新iPad也將採用iPhone 11三鏡頭配置

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年9月18號12點40分

蘋果 (AAPL-US) 在多鏡頭智慧型手機浪潮的反應上稍嫌緩慢，然而，新推出的 iPad 可能將引領一波多鏡頭裝置的新浪潮。

iPhone 11 Pro 和 Pro Max 在今年加入三鏡頭裝置的一員，緊接在華為 P20 Pro 帶來的開創性壯舉之後，而目前，蘋果 2019 年升級後 iPad Pro 也有望迎接改變。

蘋果的 iPad 陣容已相當豐富，傳聞它將在年底前發布另外兩個版本。據傳，新型的款式可能會引入的 iPhone 11 Pro 的三鏡頭配置。

該鏡頭可能不會使用與 iPhone 11 Pro 和 Pro Max 背面的三鏡頭相同的玻璃蓋，最終的成品也可能會在某些小細節上略有差異。

相似的功能 差異化的配置

儘管目前看來有些消費者相當排斥 iPhone 11 Pro 的方形相機模組，蘋果仍意圖在 2019 年的 iPad Pro 上以不同形式配置三鏡頭和 LED 閃光燈，且以不同的方式設計。

規格方面，此產品將配備 f / 2.4 光圈和 120 度視野的超寬相機，f / 1.8 光圈和光學圖像穩定的寬鏡頭，以及結合 OIS，f / 2.0 光圈和 2 倍光學變焦的遠攝鏡頭。

2018 年發布的 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 配備了單個 12MP 後置攝像頭系統，因此如果蘋果決定配置多個 12MP 的鏡頭，性能和功能性的升級應該會非常可觀。

時至今日，市場上的雙鏡頭平板電腦仍相當稀有，這使得上述猜測更加引人注意。然而，相機功能對於平板電腦買家來說是否重要，仍是千古不變的大哉問。