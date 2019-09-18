古根漢：2020年中期陷入經濟衰退機率逾6成

投資機構古根漢 (Guggenheim Partners) 首席投資長 Scott Minerd 週二 (17 日) 警告，經濟衰退預測模型顯示，2020 年中期陷入經濟衰退的機率為 58%，並稱以歷史經驗來看，當預測模型達到目前水平，積極的政策舉措只能減緩、無法避免衰退。

根據古根漢經濟衰退預測模型，2020 年中期陷入經濟衰退的機率為 58%，此外，2 年內發生經濟衰退的機率更高達 74%。

Minerd 預計，川普政府將持續採用寬鬆貨幣政策，對中國進行積極貿易行動，不過，這可能引發貿易戰與利率決議間的惡性循環。

美銀美林此前發布報告認為，貿易戰看似趨緩，但未來的風險在於 Fed 透過降息支持經濟，以及川普推動貿易衝突之間，兩者來往產生的惡性循環，可能在 Fed 寬鬆空間受到壓縮同時，經濟表現卻依舊疲軟。

市場普遍預計，Fed 將在周三 (18 日) 的利率會議上實施今年二度降息，調降基準利率一碼，以應對貿易戰帶來的經濟風險，不過目前降息情緒已經轉弱。

FedWatch 數據顯示，降息一碼機率已從上周的 94.6% 降至 54.2%，主要受本周能源價飆升影響，核心通膨出現升溫跡象。Minerd 認為，若核心通膨重回 2% 目標，將進一步抑制降息可能。

市場預期 Fed 9 月降息機率降至 54.2% 圖片：FedWatch

Minerd 稱，經濟衰退預測數據支持了 2020 年中期開始經濟衰退的可能性。由於目前債券信用利差仍然保持緊縮，故須以謹慎為上，待未來經濟低迷時，尋求在高風險部位部署資金的更好機會。

Minerd 建議，投資者應密切關注股市和殖利率曲線走勢，股市表現是反映出 Fed 降息是否成功的重要指標，若殖利率維持倒掛，市場會對 Fed 降息是否助益經濟抱持懷疑。