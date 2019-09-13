新債王岡拉克：2020年美國經濟衰退機率增至75%

週四 (12 日) 素有新債王之稱的 DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach)，對經濟衰退發表言論，表示經濟衰退的最明顯指標，便是美國公債殖利率，還不是殖利率倒掛，而是發生倒掛、然後消失。

藍：10 年美債期美債殖利率減 3 個月期利差 紅：藍：10 年美債期美債殖利率減 2 年期利差 圖片：Fred

岡拉克認為 2020 年大選前美國經濟衰退的可能性已經上升，陷入衰退的可能性為 75%，並表示美中兩國不太可能在美國總統大選前達成長期貿易協議，

而除了岡拉克認為 2020 年美國經濟衰退機率極高之外，國際貨幣基金 (International Monetary Fund，IMF) 週四 (12 日) 亦表示，美中互相實施報復性關稅將可能使明年全球經濟生產總值減少 0.8%，甚至將持續在未來出現虧損。

國際貨幣基金組織 (IMF) 發言人 Gerry Rice 認為，全球貿易緊張局勢，加上地緣政治活動影響，現在這個階段已經是全球經濟最疲弱之際，製造業產力下降，程度是 2007 至 2008 年全球金融危機以來首見。

投資銀行 Bankrate 的經濟分析師 Mark Hamrick 指出，這項預測意味著 IMF 對於美中能在今年結束貿易戰抱持相當大的懷疑。

Hamrick 說道：「目前美中還未達成任何協議，因此市場還未有足夠信心，日益增加的擔憂將會影響消費者情緒」

Hamrick 表示，國際貨幣基金組織的評估可能會引發美國對於 11 年經濟膨脹後，轉趨經濟衰退的擔憂，在 1992 年 11 月總統大選之前，Bankrate 經濟學家認為經濟衰退的可能性為 41%。