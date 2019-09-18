蘋果向iPhone玻璃螢幕供應商康寧再投資2.5億美元

蘋果 (AAPL-US) 週二 (17 日) 宣布，將向玻璃螢幕供應商康寧 (GLW-US) 投資額外的 2.5 億美元，超過 2017 年投入的 2 億美元，以支援 iPhone 等產品所用的玻璃基板。

蘋果表示，這筆資金將幫助康寧開發用於蘋果商品設備的玻璃技術，包括最先進的玻璃螢幕技術、設備和材料支援最新一代的蘋果產品，其中包括適用於 iPhone、手錶和 iPad 的新型玻璃螢幕。款項由其成立的美國先進製造業基金撥付。

幾年前，由於蘋果在 iPhone 和 Apple Watch 上使用了藍寶石螢幕，該公司持續與康寧合作並將其作為主要的玻璃螢幕供應商。

近期蘋果推出的最新 iPhone 11 Pro 也使用了這項材料，而在蘋果行銷廣告中也表明：「最新的 iPhone 型號採用了智慧型手機中最堅固的玻璃，以及一塊可以進行無線充電的玻璃背蓋。」

Apple 指出，自 2007 年推出 iPhone 以來，為在 iPhone、Apple Watch 和 iPad 上花費了近 30 億美元購買 Corning 的玻璃螢幕。

2017 年 5 月，蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 設立了規模為 10 億美元的「美國先進製造基金」計劃，旨在刺激當地就業。而後康寧就成為該基金的首家受益企業，獲得 2 億美元的注資，迄今為止，康寧累計獲得蘋果 4.5 億美元投資。

蘋果運營長 Jeff Williams 在聲明中表示：「這項投資顯示出蘋果和康寧看重製造業在產品開發上的信念，以及兩家公司對於創新和先進製造來解決技術問題的自豪。」