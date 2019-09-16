美股早盤 —道瓊跌近百點 沙國油廠遭襲 航空股哀號能源股喜漲

沙烏地阿拉伯石油設施上週末遭襲擊，促使全球供應量減少 5%，中東緊張局勢加劇全球風險，華爾街週一 (16 日) 開盤走低，油價走升約 10%、黃金等避險資產上揚，美國航空等航空股哀號，埃克森美孚等能源股喜漲，道瓊早盤下跌近百點。

截至台北時週一 (16 日) 晚間 10 時 00 分許：

道瓊指數下滑 74.5 點或 0.27%，暫報 27139.5 點

費半指數下跌 11.98 點或 0.75%，暫報 1593.59 點

台積電 ADR 下滑 0.41% 至每股 44.56 美元

二年期美債殖利率下滑 0.032 至殖利率 1.770%

十年期美債殖利率持平至殖利率 1.857%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 9.38% 至每桶 59.92 美元

布蘭特原油上漲 10.11% 至每桶 66.31 美元

黃金上漲 0.38% 至每盎司 1505.15 美元

VIX 恐慌指數上漲 8.08% 至 14.85 點

美元指數上漲 0.24% 至 98.50 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

由於油價飆升和燃料成本上漲的擔憂，航空股與能源股成為週一走向兩樣情。

埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 開盤皆漲逾 2.5%。反之，美國航空 (AAL-US) 開盤重挫 4.54%；達美航空 (DAL-US) 下挫 2.47%；聯合航空 (UAL-US) 下滑 1.83%；西南航空 (LUV-US) 下滑 0.50%。

通用汽車 (GM-US) 因加薪糾紛，將近 5 萬員工宣布即將罷工，該公司北美業務將受到嚴重挑戰並連帶影響美國經濟。通用汽車 (GM-US) 週一開盤下滑逾 3.5%。

今日關鍵數據

紐約 Fed 九月製造業指數報 2.0%，預測 4.0%，前值 4.8%。

華爾街分析

沙國上週末煉油廠遭攻擊，影響沙國每日原油產量約 50%，影響全球 5% 的原油供應量，布蘭特原油週一價格一度飆升近 19%。

摩根大通分析師表示，從股市角度看，沙國供應中斷應會促使投資者進入美國能源股，尤其是可能會看到石油企業中小型股出現積極走向。

RBC Capital Markets 全球能源戰略主管 Michael Tran 表示：「油價飆升是自然下意識反應，但未來走勢和高位維持仍取決於沙國停供時間、市場需求彈性以及政府機構的政策。」

新加坡經紀商 Phillip Futures 分析師 Benjamin Lu 表示：「對供應吃緊的擔憂加劇，以及中東地緣政治緊張局勢加劇，將增加油價的風險溢價。」

上週五道瓊指數創下連續第八個交易日走升，創下 2018 年 5 月以來最長連長紀錄，華爾街密切關注本週美東時間週三 (18 日) 聯準會利率會議，這將可能會決定美股是否再創新高，還是像去年第四季那樣再陷入低迷。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，殖利率走勢和近期出爐的經濟數據限制市場對聯準會的預期，同時聯準會能採取的行動也有限。

Peter Boockvar 表示，鑒於達成貿易協議的可能性增加、核心 CPI 創 11 年新高，聯準會主席鮑爾可能會再次談到利率的中期調整，市場可能不樂見如此。