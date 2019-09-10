iPhone新機發布在即 分析師：升級熱潮或將來襲 銷量高達 2 億台

華爾街部分分析師週一 (9 日) 樂觀看待蘋果 2019 年 iPhone 新機銷售，研判中國升級熱潮推動下，銷量可能達 2 億台。

蘋果 (AAPL-US) 目前在全球擁有約 9 億台活躍的 iPhone 用戶，iPhone 6 系列手機自 2014 年問世來，全球累積出貨超過 2.4 億台。

2017 年 iPhone X 上市以來蘋果銷售日漸疲軟，然而蘋果六月更新的 iOS 13 系統，不再支援 iPhone 6 與 iPhone 6 Plus 等舊款設備。

美國銀行 (Bank of America) 分析師表示：「蘋果舊款手機可能面臨升級，我們持續認為 2020 財年將是汰舊換新 iPhone 週期，而 2021 財年應該是一個 5G 手機驅動的週期。」

美銀預估，將有全球將有 2 億台 iPhone 6 與更舊的手機型號做好升級準備。

美銀預估，將有全球將有 2 億台 iPhone 6 與更舊的手機型號做好升級準備。(圖片：AFP)

近年為挽救大陸銷量，蘋果 iPhone 手機在大陸價格多次下殺。美銀分析師認為：「當蘋果下調 iPhone XR 售價時，我們看到中國需求明顯攀升，預計蘋果未來可能會下調部分機型的價格。」

Wedbush 分析師表示，由於升級週期影響，預測中國將有約 6 千萬至 7 千萬現有果迷即將升級，推測未來一年內 iPhone 銷量將達約 1.8 億台。