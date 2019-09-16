研究顯示：可折疊手機目前無法成為市場主流

根據市場研究公司 Strategy Analytics 近期發布的報告預測，可折疊手機在 2024 年之前可能仍是一項奢侈品，而並非是智慧型手機市場的主流。

Strategy Analytics 在「全球顯示器技術預測：2008-2024」的報告中表示，可折疊手機成為市場主流，仍有一段距離，該報告預測今年可折疊手機的市占率將低於 0.1%，但到 2024 年將增加至 3% 以上。

Strategy Analytics 主管 Ken Hyers 評論道：「可折疊顯示設備將成為智慧型手機中的某個子類別，就像第一台 Note 創造出平板手機的類別一樣，但仍無法成為市場主流。」

Strategy Analytics 分析師 Ville-Petteri Ukonaho 亦指出，可折疊智慧型手機將是一個超高端的類別，並擁有可以負擔得起昂貴設備的特定客群。

Ville-Petteri Ukonaho 說道：「可折疊智慧型手機最初主要是針對商業用戶，對於該客群而言，價格可能不是一個問題，但如果可折疊手機要獲得市場大規模採用，價格則必須調降。」

Strategy Analytics 將三星電子和華為視為可折疊手機創新的先驅，而據了解，蘋果 (AAPL-US) 和小米等公司，也正在開發可折疊手機或考慮進入該市場。

Strategy Analytics 報告指稱：「可折疊智慧型手機一開始成長估計緩慢，但不可避免地，可折疊手機可能將改變智慧型手機的使用方式，產品供應商將更加積極，並花費大量的營銷成本來說服消費者，他們的產品足夠耐用，且適合作為日常用途。」

與此同時，另一家市場研究公司 Counterpoint Research 在一份關於全球可折疊智能手機市場的報告中預測，今年可折疊手機出貨量將達到約 40 萬台。

這比先前估計的 190 萬台低很多，該研究公司表示，降低了出貨數量的主因是三星原定於 4 月推出的可折疊手機 Galaxy Fold 計畫由於顯示器缺陷等問題而被迫延遲。