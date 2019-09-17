美中副手級磋商 20 日登場 萊特海澤洩露中方新動向

美國商會首席執行長多諾霍 (Tom Donohue) 週一 (16 日) 引述美國貿易談判代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 的私下對談表示，美中副手級貿易代表將於週五 (20 日) 會面先行暖場，高層貿易代表可能在間隔一週半後持續會談。

美中副手級貿易代表將於週五 (20 日) 舉行會談，為 10 月初登場的美中貿易磋商做好準備，屆時美國貿易談判代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)、財務部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，以及中國國務院副總理劉鶴將於華府舉行會談。

美國總統川普上週四 (12 日) 表態，他更願意達成全面的貿易協議，但對達成美中臨時、有限的貿易協議，抱持著開放的態度。

美國商會首席執行長多諾霍表示：「他 (萊特海澤) 並沒有提及推遲關稅戰升級的臨時協議，但他很清楚，我們必須一步步推動完成真正的協議。」

此外，多諾霍還透露中方新動向，他表示：「(美國貿易代表) 萊特海澤確實表示，(中方) 在購買 (美國) 農產品和其他問題上出現一些 (積極) 動向。」

多諾霍提到：「我認為，在達成真正的協議之前，關稅是不會消失的，人們不會感到我們取得了巨大的成就.. 購買更多的農產品或一些小事無法達成真正的協議，但為我們展開更實質性的對話創造條件。」