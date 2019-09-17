川普指責伊朗說謊 不急於做出開戰回應

美國總統川普週一 (16 日) 指控伊朗公然說謊，但對上週末沙國油田遭襲，他表示並不急於做出 (開戰) 回應。

上週六 (14 日) 沙國「沙烏地阿拉伯國家石油公司」(Saudi Aramco) 兩處主要石油設施遭到襲擊，導致該國日產量驟減，事發突然、前所未有。

和伊朗結盟的葉門叛軍「胡塞組織」隨後宣稱製造該襲擊。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 直指伊朗才是背後主謀。川普週日 (15 日) 亦推文表示，炮彈已上膛，只待確認，暗示證據確鑿後，美伊將全面開戰。

沙國領導的聯盟初步調查認定，攻擊沙國石油設施的武器是來自伊朗，並將進一步調查發起攻擊的地點，引發外界對中東地區衝突的擔憂。

川普週一在回答伊朗是否對襲擊事件負責的問題時稱：「從目前的情況看，確實是這樣的。」

但川普不願倉促行事，他表示：「我非好戰之人，不想和任何國家開戰，但我們比任何人都準備得更充分，我們有很多選擇，但目前不會考慮回應。」

沙國油田遇襲成為 2019 年迄今最大黑天鵝，堪稱「石油界 911 事件」。川普稱：「這是一次非常大的襲擊，我們的國家很容易就會遭遇規模大得多的襲擊，但是我們要找出是誰首先發動。」

伊朗總統羅哈尼 (Hassan Rouhani) 週一，沙烏地阿拉伯國家石油公司的襲擊是對葉門侵略的對等回應。

此前，川普週一推文表示：「還記得伊朗擊落一架 (美國) 無人軍機的情景嗎？當時，伊朗故意說這架無人機在他們的領空，而實際上它根本就不在附近。他們知道那是一個彌天大謊，並堅持那個故事。現在伊朗說他們與襲擊沙烏地阿拉伯 (油田、廠) 無關。我們走著瞧？」

6 月中旬，伊朗在波斯灣擊落一架美軍的「全球之鷹」無人偵察機，當時伊朗宣稱該架美軍無人機侵犯其領空，遂將其擊落。