台光學鏡頭前7月出口總額超越日本 全年拚創高

台灣光學鏡頭擁高端技術優勢，帶動產值近 5 年多維持在 600 億元以上。經濟部統計處今 (16) 日表示，台灣 1-7 月出口 12.1 億美元，首度超越傳統大國日本的 11.6 億美元，截至 8 月底，光學鏡頭出口額達 14.6 億美元，年增 9.6%，全年可望再創新高。

經濟部指出，早期台灣以生產相機鏡頭為大宗，但隨著手機搭載數位相機模組且照相功能提升，逐漸取代相機，導致行動裝置鏡頭占光學鏡頭總產值比重，由 2012 年的 45.5% 大幅攀升至今年上半年的 81.9%。

我國光學鏡頭以出口為導向，外銷比率超過九成，大立光 (3008-TW) 更一舉躍上全球手機鏡頭霸主。根據統計，今年前 8 月光學鏡頭出口 14.6 億美元，年增 9.6%。其中，以銷往中國及香港為主，占 68.4% 居首，銷往越南占 16.5% 次之，對日本出口僅占 6.8%，大減 33.5 個百分點。

經濟部指出，國際資訊電子業者紛紛前往越南投資設廠，帶動我國光學鏡頭出口至越南明顯成長。對日出口則以相機應用為主，近年隨智慧手機崛起，相機鏡頭需求因而大幅減少。

經濟部表示，日本為全球光學鏡頭出口大國，但近年出口總值逐年遞減，台灣 1-7 月出口總額達 12.1 億美元，首度超越日本的 11.6 億美元，大幅領先南韓的 3.5 億美元。

展望未來，近期雖然智慧型手機進入成長高原期，但受惠高階智慧型手機漸朝多鏡頭發展，加上車用鏡頭等需求增加，全年光學鏡頭出口額可望再創新高。