盤前財經大事搶先讀2019年9月16日

今日操盤前瞻

台灣 7 月勞工保險統計

日本股市休市一日

中國 8 月工業生產

法說會：大統新創、台航

除權息：可成、特昇 - KY

Fed 本週會議有待觀察的三個重點

鑒於美國經濟成長穩定且通膨出現回升跡象，本週將登場的聯準會 (Fed) 9 月會議，市場目前已不期待降息 2 碼，根據芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場已經定價 Fed 將於本週降息，且在 12 月預期還將再降 25 個基點。閱讀全文...

沙國煉油廠遭無人機攻擊 華爾街：油價恐上漲 6 至 10 美元

在無人機襲擊沙烏地阿拉伯主要煉油工業中心，迫使沙國將其石油產量減半後，全球石油價格可能上漲多達每桶 10 美元。10 架無人機週六 (14 日) 襲擊了 Abqaiq 和附近 Khurais 油田的煉油廠，導致每天原油產量減少 570 萬桶，佔沙國石油產量的 50%。閱讀全文...

美林：全球央行「殺手打線」 目標是打擊華爾街空頭

1927 年的美國 MLB 洋基隊被稱為「殺手打線」，因為他們的陣容一字排開都是名人堂成員，如貝比魯斯 (Babe Ruth)、Lou Gehrig 和 Earl Combs，都打得對方投手跪地求饒。閱讀全文...

〈Q4 產業景氣〉5G、AI 需求明朗 IC 設計 Q4 迎全年營收高峰

隨著 5G 元年即將到來，且 AI 熱潮持續延燒，IC 設計 Q4 的需求強勁，主要因中國在自產化加速的過程中，晶片自給率仍偏低，轉向台 IC 設計廠下單，將有助聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 營運加溫，今年第 4 季將挑戰全年高峰。閱讀全文...

〈Q4 產業景氣〉PCB 業高度不確定性 看法偏謹慎保守

美中貿易大戰高度不確定性下，全球經濟也面臨走下坡威脅，上市 PCB 廠 8 月營收包括定穎 (6251-TW) 及健鼎 (3044-TW)、欣興 (3037-TW) 都改寫單月歷史新高，但 PCB 業者對第 4 季景氣，多認為不確定因素極高，全年業績高點可能多落在第 3 季，對第 4 季看法保守。閱讀全文...



