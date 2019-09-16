【馮冠華專欄】香港的社運仍是港股最大的絆腳石

9 月 16 日推介 - 萬州國際（288）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五造好。指數在高開 66 點後曾短暫倒跌，但在下午升勢有所提速，最高曾見 27366 點，上升約 280 點，最終以 27353 點收盤，上升 265 點。成交金額按日下跌約 25% 至 577 億。港股通南北向均關閉。藍籌 46 升 1 跌 3 持平。板塊方面，汽車及經銷商 （貴陽市汽車限購措施鬆綁消息）、中資劵商、半導體、物管、內銀及內房、手機設備、出口、教育及內航等表現較佳。



做空方面，佔大市成交回升至約 16.3%。牛熊證街貨最新比例為 44:56，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 23:77；重貨區方面，熊證維持在 27600-27649，牛證也不變在 26500-26549。恆指期貨夜市收報 27351，上升 42 點，低水 2 點。港股 ADR 下跌 57 點，相等於恆指 27295 點。

簡評：上週五恆指以小成交突破 27300 點，川普在開盤前承認會研究臨時恊議，應幫了市場氣氛一把，但筆者仍覺得升市只是屠熊作祟而已。另外，盤中也傳出 2 個較特別的消息，包括美國的四個盟友，罕有地呼籲中美兩國結束中美貿易戰（見點 2），以及國資委據報要求國企加大在香港投資力度（見點 4）。

陰謀論看，澳洲、加拿大、新加坡及印尼等國基本上沒有任何能力改變中美兩國的決策；在現階段突然現身，可能是看到貿談有進展而開腔邀功而已。從這角度，中美的貿戰應抱樂觀態度。消息指中方支持企業採購一定數量大豆、豬肉等農產品（點 3），以及人民幣離岸價週五的上升，均屬利好。

至於要求國企加大在香港投資力度，可供想像的空間可不少。由於有傳媒拍攝到，多個國企高層上週已前往特首林鄭月娥的官邸（開會共商對策？），估計會令市場對收購合併有憧憬，另一可能性是引入競爭，減低香港富豪壟斷多個行業的局面。到底是如何及何時執行仍有待觀察。從出席的國企高層所從事的行業看，零售（超級市場）、電訊（固網、移動網絡、互聯網及數據中心）、航空及電力可能是併購目標，再加上之前的收地建議，地產和建築也可加入考慮。畢竟這會是一個較長遠的部署，筆者相信短期內，未必會出現尋寶熱。

回說香港的社運，過去的三天看到的，基本上沒有好轉，暴力（縱火、燒國旗、汽油彈及打鬥）沒有減少，相反，不同政見的市民打鬥更有上升之勢。目測民憤仇警有增無減，國慶前要止暴制亂，相信政府可能要考慮使用緊急法了。對於今天港股的走勢，筆者認為仍是要看 A 股的表現了。

本週的焦點，肯定是聯準會在本港時間週四凌晨 2 時公布的議息結果。利率期貨顯示，市場預期聯儲局有約 80% 的機會，下調聯邦基金利率 4 分 1 厘，至 1.75 厘至 2 厘區間。另外，週五是富時和道瓊斯加大 A 股權重的調整日。

最後，今天的推介，萬州國際（288）吧，中方向美國加買豬肉必然受惠股。

2）澳洲、加拿大、新加坡及印尼 4 國財長，上週五（13 日）在《澳大利亞人報》（The Australian）發表聯署文章，呼籲中美兩國結束中美貿易戰。4 國財長表示，各國需要聯合起來採取行動，扭轉現時環球經濟航向；各國需要提倡以規則為基礎的多邊體制，不能投向單邊主義和保護主義。他們呼籲盡快結束中美貿易戰，稱折哀，以及互相信任對方會遵守規則，是達致雙贏的關鍵。（經濟日報）

3）從發改委、商務部獲悉，日前美方已決定對擬於 10 月 1 日實施的中國輸美商品加徵關稅措施作出調整，中方支持相關企業，從即日起按照市場化原則和世貿組織 (WTO) 規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除。（明報）

4）國務院國資委據報要求國企在香港發揮更積極的作用，包括加大投資力度，以及加強對在港企業的控制等，以平息數個月來的動盪局面。路透引述消息人士指出，國資委本周在在深圳與近百間中國最大的國有企業的高層會面，參與會議的包括中石化和招商局集團等，亦有多間鋼鐵、能源、航運和電訊商。消息指出，雖然沒有討論具體投資，但國資委要求國企承諾投資更多在本港房地產和旅遊等關鍵行業，為本港居民創造就業機會及穩定金融市場。



據悉，國企不但被要求持有香港公司的股份，亦要加強控制有關公司，甚至擁有決策權。另外，蘋果日報日前在禮賓府門外拍攝到多名國企高層乘坐轎車魚貫駛進特首林鄭月娥的官邸，當中包括華潤集團董事長傅育寧、南方電網董事長孟振平、南方航空集團董事長王昌順、中電信集團董事長柯瑞文等。（信報）

5）全球最大石油企業沙特阿美兩處石油設施 9 月 14 日遭到也門胡塞武裝的無人機攻擊，這次攻擊使得每日 500 萬桶的石油生產受到影響，佔沙特一半出口量。據稱也佔全球生產的 5%。沙特指生產可在週一大至回復正常。（香港 01）

6）美股上週五市況總結：美中貿易關係有改善，加上美國新公布的消費數據理想，但美國國會眾議院委員會調查蘋果和亞馬遜等科網龍頭公司的市場壟斷行為，拖累科技股表現科，美股三大指數呈個別發展，當中道指錄八連升，上升 37 點或 0.14%，標指和納指則分別下跌 0.07% 及 0.22%。十年期債息大升至 1.901%，美滙指數亦回軟至 97.86。紐約期油最新報 54.82 美元。

7）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）： 倫敦證券交易所（LSE）董事會一致拒絕港交所（388）的併購建議。倫交所向港交所主席史美倫及行政總裁李小加發信指，詳列 4 大原因拒絕併購建議，且認為沒有必要與港交所進一步接洽。倫交所信中首先提到，對港交所決定在倫交所收到併購建議後兩天，主動向市場發布有關提議，感到非常驚訝及失望（very surprised and disappointed）。那四大原因包括 ：

a) 港交所的議案與倫交所的策略目標不符、

b) 兩所合併過程勢面對嚴峻監管風險、

c) 港交所換股方案缺乏吸引力、

d) 有關交易相比倫交所原有的發展策略預期帶來的潛在價值大幅下跌。

港交所發出聲明，指董事會仍然認為與倫交所集團建議合併是互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融市場基礎設施，強調會與倫交所繼續接洽。

易鑫集團（2858）發公告，控股股東易車收到騰訊控股（700）及黑馬資本提出的收購建議，每股作價 16 美元，收購易車的流通股及美國預託股份，從而控制易車。由於易車在港持有易鑫 43.74% 股權，並在易鑫持有 9.85% 的附帶投票權，行使投票權達 53.55%，因此在易鑫母公司獲收購控制權下，騰訊及黑馬亦按例向易鑫提出全面收購，每股作價不多於 2 元（港元，下同）。這較易鑫每股停牌前收報 1.71 元，溢價 16.96%。

潤地（1109）公布，8 月份合約銷售額為 219.3 億元人民幣（下同），按年增加 15.2%，權益合約銷售額為 155.7 億元。首八個月累計合約銷售額為 1533.9 億元，按年增加 13.9%。

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