【胡一帆專欄】中國宏觀：應對經濟疲軟還需進一步寬鬆

7 月數據顯示經濟動能走弱，我們認為政策還需進一步寬鬆。近期政府高層會議表明，未來幾個月將推出更多支持政策，以緩解國內經濟放緩。

近期數據顯示經濟持續疲軟

我們認為，在宏觀數據疲弱以及近期關稅升級之際，政策還需進一步寬鬆。7 月零售銷售按年增速從 6 月的 9.8% 回落至 7.6%，主要是由於 6 月份汽車廠商集中清理庫存所致。受必需消費品的支持，我們預計全年零售銷售增長將達到 8%-9% 左右。1-7 月固定資產投資增長相對停滯，按年增長 5.7%，略低於上半年的 5.8%。我們預計 2019 年固定資產投資將徘徊在 5%-6% 左右，寬鬆力度有望加大以推動基礎設施投資重新加速。

不過，由於房地產投資降溫且製造業投資低迷，提振作用可能有限。隨著美國關稅上調，再加上提前出口的效應消退，出口增長一直疲軟（1-7 月按年增長僅 0.6%）並可能繼續承壓。明年 GDP 增長料將繼續放緩，我們認為政策還需進一步寬鬆以緩解經濟減速。不過，我們預計 2019 年 GDP 按年增長將保持在 6% 以上，符合政府 6%-6.5% 的目標。

進一步政策支持

最近的政府高層會議表明，未來幾個月可能會推出更多寬鬆政策。 9 月 6 日，中國央行宣佈將於 9 月 16 日為所有銀行全面降準 50 個基點，並為城市商業銀行定向降準 100 個基點，分別於 10 月 15 日和 11 月 15 日各降準 50 個基點。此舉將釋放 9000 億元人民幣的流動性。我們預計今年餘下時間將再次全面降準 50-150 個基點，幅度將取決於未來幾個月的貿易談判進展和經濟數據。同時，財政政策應保持積極。3.1 兆人民幣的地方政府債券發行配額將於 9 月完成。為支持第四季和明年年初的基礎設施支出，國務院已釋出可能提前下達部份 2020 年地方債配額的信號。債券發行收入可能會用於更多領域，包括交通、能源、環境保護、服務和基礎設施建設等。

貸款市場報價利率新機制降低企業融資成本

中國央行於 8 月 17 日宣佈新的貸款市場報價利率（LPR）形成機制，新報價將與中期借貸便利（MLF）利率掛鉤，而非基準貸款利率（BLR）。此舉旨在改善貨幣政策傳導機制，並有助於降低企業融資成本。各銀行被告知，在 2020 年 3 月前 LPR 定價的新貸款佔比需升至 80%，表明基準貸款利率（BLR）將逐漸淡出。8 月 20 日首次發佈的一年期 LPR 在 4.25%，較原有的 LPR 報價低 6 個基點，較 MLF 利率高 95 個基點。我們預計今年 MLF 利率還將下調 10-20 個基點，首次下調很可能在 9 月份，使得 LPR 進一步走低。