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【胡一帆專欄】中國宏觀：應對經濟疲軟還需進一步寬鬆

中國宏觀：應對經濟疲軟還需進一步寬鬆。(圖：AFP)
中國宏觀：應對經濟疲軟還需進一步寬鬆。(圖：AFP)

7 月數據顯示經濟動能走弱，我們認為政策還需進一步寬鬆。近期政府高層會議表明，未來幾個月將推出更多支持政策，以緩解國內經濟放緩。

近期數據顯示經濟持續疲軟

我們認為，在宏觀數據疲弱以及近期關稅升級之際，政策還需進一步寬鬆。7 月零售銷售按年增速從 6 月的 9.8% 回落至 7.6%，主要是由於 6 月份汽車廠商集中清理庫存所致。受必需消費品的支持，我們預計全年零售銷售增長將達到  8%-9% 左右。1-7 月固定資產投資增長相對停滯，按年增長 5.7%，略低於上半年的 5.8%。我們預計 2019 年固定資產投資將徘徊在 5%-6% 左右，寬鬆力度有望加大以推動基礎設施投資重新加速。

不過，由於房地產投資降溫且製造業投資低迷，提振作用可能有限。隨著美國關稅上調，再加上提前出口的效應消退，出口增長一直疲軟（1-7 月按年增長僅 0.6%）並可能繼續承壓。明年 GDP 增長料將繼續放緩，我們認為政策還需進一步寬鬆以緩解經濟減速。不過，我們預計 2019 年 GDP 按年增長將保持在 6% 以上，符合政府 6%-6.5% 的目標。

進一步政策支持

最近的政府高層會議表明，未來幾個月可能會推出更多寬鬆政策。 9 月 6 日，中國央行宣佈將於 9 月 16 日為所有銀行全面降準 50 個基點，並為城市商業銀行定向降準 100 個基點，分別於 10 月 15 日和 11 月 15 日各降準 50 個基點。此舉將釋放 9000 億元人民幣的流動性。我們預計今年餘下時間將再次全面降準 50-150 個基點，幅度將取決於未來幾個月的貿易談判進展和經濟數據。同時，財政政策應保持積極。3.1 兆人民幣的地方政府債券發行配額將於 9 月完成。為支持第四季和明年年初的基礎設施支出，國務院已釋出可能提前下達部份 2020 年地方債配額的信號。債券發行收入可能會用於更多領域，包括交通、能源、環境保護、服務和基礎設施建設等。

貸款市場報價利率新機制降低企業融資成本

中國央行於 8 月 17 日宣佈新的貸款市場報價利率（LPR）形成機制，新報價將與中期借貸便利（MLF）利率掛鉤，而非基準貸款利率（BLR）。此舉旨在改善貨幣政策傳導機制，並有助於降低企業融資成本。各銀行被告知，在 2020 年 3 月前 LPR 定價的新貸款佔比需升至 80%，表明基準貸款利率（BLR）將逐漸淡出。8 月 20 日首次發佈的一年期 LPR 在 4.25%，較原有的 LPR 報價低 6 個基點，較 MLF 利率高 95 個基點。我們預計今年 MLF 利率還將下調 10-20 個基點，首次下調很可能在 9 月份，使得 LPR 進一步走低。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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