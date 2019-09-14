〈分析〉強美元的多頭循環 將隨Fed降息觸頂嗎？三大指標更具影響力

本周美元指數轉為下跌 0.27%，周五 (13 日) 盤中更跌破 98 關卡，最低一度來到 97.99。因市場期待美中達成臨時協議，加上前日歐洲央行 ECB 儘管推出一籃子措施，惟寬鬆程度較預期溫和，歐元由跌轉升，也讓美元承壓。

市場持續聚焦下周聯準會 (Fed) 貨幣政策(FMOC)，預期將降息一碼至 2%，再對照近期美元的走勢，是否意味美元多頭循環已經觸頂了？

聯準會降息不是主導美元最關鍵原因

根據過往經驗來看，Fed 開始降息循環前，美元指數通常出現回落，但降息以後，美元指數卻多數呈現續強態勢。而觀察本次循環，統計上次 7 月 Fed 降息後至今，美元指數亦微幅上漲 0.13%。

t: 聯準會降息循環開始 (來源: CITI)

根據花旗分析師預估，這次的美元多頭循環，可能和 1990 年後期的循環很像。當時，Fed 展開降息循環時，美元直到 13 個月過後，才結束多頭循環反轉向下。然這段期間，Fed 已經連續降息高達 11 次！

因此，若 Fed 降息不會是影響美元最關鍵因素，那什麼是觀察美元循環觸頂的指標呢？以下三大方向，可能對美元更具影響力：

1. 美國 VS 全球 GDP 比一比：當美國經濟增長不及全球時

觀察 1990 年後期的循環，當時美國相對全球經濟表現強勢 (下圖灰色柱狀為正)，美元也隨之走強。爾後，隨著 2002 年後全球經濟復甦，增長幅度超過美國 (下圖灰色柱狀為負)，資金因此從美國流出，也帶動美元走弱，結束強勢的多頭循環。

淺藍: 全球 GDP 增長率. 深藍: 美國 GDP 增長率. 灰柱：兩者差異 (來源: CITI)

本輪的循環，有同樣類似的趨勢。2015 年後，美國與全球經濟差異逐年縮小，美元也走出一波強勢多頭。明年 IMF 對全球 GDP 持續下修，對美元可能仍將帶來支撐。

2. 美債殖利率曲線斜率：當斜率轉陡時

美債殖利率平坦，甚至倒掛，顯示市場資金湧向美債，也提高美元走勢。通常外國投資者買長債，外匯對沖交易者買短債。但由於殖利率平坦，避險成本高得令人卻步。因此，花旗分析指出，當殖利率曲線斜率轉陡時，對沖交易將重新熱絡起來，而這個現象在 2002 年曾經出現，也是導致美元方向出現轉變的原因之一。

3. 全球貿易量 VS 美元：當出口貿易改善時

歷史顯示，全球出口貿易年增率與美元指數，明顯呈現反向關係。根據哈佛大學研究指出，當美元升值 1% 時，全球貿易量將縮減 0.6%。

因此，未來貿易戰的演變，也成了美元趨勢的關鍵。目前中美傳出將達成臨時協議，市場期待全球貿易改善，也是美元短期修正的主因。

整體而言，自 2011 年逐漸走強的美元，多頭循環若要出現結構性反轉，上述的三大方向：GDP、美債殖利率、全球貿易都是觀察重點。目前來看，美中貿易、美歐貿易等，風險未全然消除，同時，中國、歐洲的經濟仍未見起色，美元循環恐難言即將觸頂。