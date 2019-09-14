〈分析〉強美元的多頭循環 將隨Fed降息觸頂嗎？三大指標更具影響力

本周美元指數轉為下跌 0.27%，周五 (13 日) 盤中更跌破 98 關卡，最低一度來到 97.99。因市場期待美中達成臨時協議，加上前日歐洲央行 ECB 儘管推出一籃子措施，惟寬鬆程度較預期溫和，歐元由跌轉升，也讓美元承壓。
市場持續聚焦下周聯準會 (Fed) 貨幣政策(FMOC)，預期將降息一碼至 2%，再對照近期美元的走勢，是否意味美元多頭循環已經觸頂了？
聯準會降息不是主導美元最關鍵原因
根據過往經驗來看，Fed 開始降息循環前，美元指數通常出現回落，但降息以後，美元指數卻多數呈現續強態勢。而觀察本次循環，統計上次 7 月 Fed 降息後至今，美元指數亦微幅上漲 0.13%。
根據花旗分析師預估，這次的美元多頭循環，可能和 1990 年後期的循環很像。當時，Fed 展開降息循環時，美元直到 13 個月過後，才結束多頭循環反轉向下。然這段期間，Fed 已經連續降息高達 11 次！
因此，若 Fed 降息不會是影響美元最關鍵因素，那什麼是觀察美元循環觸頂的指標呢？以下三大方向，可能對美元更具影響力：
1. 美國 VS 全球 GDP 比一比：當美國經濟增長不及全球時
觀察 1990 年後期的循環，當時美國相對全球經濟表現強勢 (下圖灰色柱狀為正)，美元也隨之走強。爾後，隨著 2002 年後全球經濟復甦，增長幅度超過美國 (下圖灰色柱狀為負)，資金因此從美國流出，也帶動美元走弱，結束強勢的多頭循環。
本輪的循環，有同樣類似的趨勢。2015 年後，美國與全球經濟差異逐年縮小，美元也走出一波強勢多頭。明年 IMF 對全球 GDP 持續下修，對美元可能仍將帶來支撐。
2. 美債殖利率曲線斜率：當斜率轉陡時
美債殖利率平坦，甚至倒掛，顯示市場資金湧向美債，也提高美元走勢。通常外國投資者買長債，外匯對沖交易者買短債。但由於殖利率平坦，避險成本高得令人卻步。因此，花旗分析指出，當殖利率曲線斜率轉陡時，對沖交易將重新熱絡起來，而這個現象在 2002 年曾經出現，也是導致美元方向出現轉變的原因之一。
3. 全球貿易量 VS 美元：當出口貿易改善時
歷史顯示，全球出口貿易年增率與美元指數，明顯呈現反向關係。根據哈佛大學研究指出，當美元升值 1% 時，全球貿易量將縮減 0.6%。
因此，未來貿易戰的演變，也成了美元趨勢的關鍵。目前中美傳出將達成臨時協議，市場期待全球貿易改善，也是美元短期修正的主因。
整體而言，自 2011 年逐漸走強的美元，多頭循環若要出現結構性反轉，上述的三大方向：GDP、美債殖利率、全球貿易都是觀察重點。目前來看，美中貿易、美歐貿易等，風險未全然消除，同時，中國、歐洲的經濟仍未見起色，美元循環恐難言即將觸頂。