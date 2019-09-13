紐約匯市—中美停戰消息漫飛 市場上沖下洗！歐元英鎊翻漲 美元衝高回落

週四 (12 日) 匯率市場短線劇烈震盪，主要受到歐洲央行 (ECB) 推出一籃子寬鬆措施，與中美傳出可能達成過渡性協議的消息影響，匯率走勢大幅翻轉，歐元、英鎊由跌翻漲，美元衝高回落，日圓連跌七日，USD/JPY 突破 108 來到 108.127，日圓創一個半月新低。

ECB 貨幣會議宣布，推出所有可能的工具，包括降存款利率 10 點至 -0.5%，放寬定向長期再融資操作 (TLTRO)，推出分層利率，重啟每月 200 億歐元的量化寬鬆 QE，且首次沒宣布期限。

ECB 主席德拉吉 (Mario Draghi) 會後也發表鴿派言論，稱歐元區儘管不太可能落入衰退，但風險確實正在上升，將準備好所有工具應對。

歐元呈現先跌後漲走勢。在 ECB 會議後歐元一度大跌超過百點，EUR/USD 盤中來到 1.0926 的日內新低，但隨後出現反彈，最後翻漲 0.5% 至 1.1063，回到 1.1 關卡之上。

ABN AMRO 分析師認為，ECB 雖然是出盡招數，但寬鬆程度都比預期溫和，也是歐元由跌轉升的原因之一，不過認為後續政策對經濟效果仍有待觀察，歐元彈升趨勢恐不會持續太久。

Wells Fargo 分析師預期，12 月 ECB 將再降息 10 個基點，且分層利率系統可以為 ECB 進一步降息提供更多空間，推估未來三個月歐元的趨勢仍在 1.1 左右。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美元指數盤中一度衝上 99.11，創下一周新高，但爾後漲幅不僅完全回吐，更轉為下跌 0.27% 至 98.37。因市場傳出，中美將達成過渡性協議的消息，甚至取消部分中國關稅，儘管隨後遭到白宮官員否認，但這項消息已大幅翻轉匯價走勢。

市場認為，ECB 的寬鬆政策，給了美國聯準會 (Fed) 下周的利率決策更多壓力，最新 FedWatch 顯示，9 月降息的機率仍高達 88.8%。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊同樣先跌後漲，盤中兌美元一度跌至 1.2283，爾後轉為升值至 1.2338。因市場傳出，歐洲將同意英國由後脫歐的消息，對歐元與英鎊帶來激勵作用。

不過日本 MUFG 外匯分析師提醒，近來英鎊的反彈，持續反映對英國無序脫歐與經濟衰退擔憂的緩解，然而，除非英國總理與議會最終確認延後脫歐，否則短線上英國政治與經濟的風險仍存，英鎊上漲空間有限。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (13 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 98.37。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1065 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2338 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6865 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3216 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.12 日圓。