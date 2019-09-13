〈鉅亨看世界〉東京電玩展瘋5G

2019 東京電玩展在本週四 (12 日)，於日本千葉的幕張展覽館盛大展開。這次的東京電玩展，以 2020 年春天在日本正式商轉的，次世代行動通訊服務 5G 為主軸，可觀察到未來的遊戲產業將產生什麼樣的變化。

本次參展的軟硬體廠商，共有 655 個企業與團體，是史上規模最大的東京電玩展。

東京電玩展瘋 5G！(圖片：AFP)

推出手機遊戲「龍族拼圖」(Puzzle & Dragons) 的「GungHo Online Entertainment」，該公司社長森下一喜在當天的討論會上提到，由於 5G 時代的來臨，未來不必為了通訊環境傷破腦筋，讓遊戲的開發更加容易，在言語中，對 5G 充滿了期待。

NTT DoCoMo(9437-JP)、GungHo、夏普 (6753-JP)、Square Enix，還有中國大型入口網站的網易，各家企業高層與相關人士，出席了當天的「5G 衝擊 - 5G 是否會改變遊戲規則？」討論會。

〈鉅亨看世界〉東京電玩展瘋 5G！(圖片：AFP)

Square Enix 的佐藤英昭執行董事認為「智慧型手機遊戲除了內容龐大，在下載方面也花費時間，許多人也為此放棄遊玩。可立即進行遊戲這點，實在令人感謝」。對 5G 可進行高速下載的特性，作出了評價。

〈鉅亨看世界〉東京電玩展瘋 5G！(圖片：AFP)

網易副總裁王怡則提到「以現狀來看，因地域的關係在智慧型手機的規格上有所差異，為此在遊戲的發行上分成許多版本。

王怡表示，若在 5G 的環境下，即使手機的規格不佳，遊戲在發行時也只需一個版本即可」，其原因在於，未來雲端運算普及的話，在遊戲的研發上，將不再需要考慮手機的硬體規格問題。

而在未來展望方面，NTT DoCoMo 的 5G 新創推動室長中村武宏執行董事表示「希望能與遊戲產業共同攜手向前。2025 年的遊戲世界會是什麼模樣，想要就此話題進行討論」，展現了積極的態度。