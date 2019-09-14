〈觀察〉餐飲業又掀起掛牌熱 背後都有共同的理由

過去幾年在食安風暴下，上市櫃餐飲股本益比遭下修，新掛牌業者積極度也不如王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW) 當年熱，不過，隨著六角 (2732-TW) 近期飆漲，餐飲內需股再度獲得關注，可發現，今年包括豆府 (2752-TW)、亞洲藏壽司 (2754-TW) 和揚秦 (2755-TW) 等陸續登錄興櫃，同時還有連鎖咖啡業者咖碼 (cama café) 啟動上市櫃輔導計畫，這些業者多有共同的目標，就是海外布局，當走向國際大規模發展，資本市場籌資就成佈局的重要一環。

豆府是近期最受矚目的餐飲集團，也是上櫃時程最快的業者，預計 9 月下旬掛牌。

不同於國內其他擁有多元業態的餐飲集團，豆府主要專注經營韓式料理，其中細分成更多品牌，最知名的「涓豆腐」有 18 家；集團總店數共有 39 家，涵蓋 5 個韓式品牌。

豆府除了在台灣市場仍持續展店，全年預計新開 11 家據點，並將開新品牌，其實已擘劃好南向藍圖，首度插旗海外選在越南胡志明市，主推炸雞，未來不排除進入馬來西亞和印尼市場。

亞洲藏壽司 6 月 28 日以每股 32 元登錄興櫃觀光股後，隨即飆破百元關卡，是資本市場中一檔受矚目的高價餐飲股，據亞洲藏壽司的規劃，除了全台已達 20 家店，後續將持續展店提升市占率，更將以台灣為基地，朝亞洲其他市場前進。

咖碼上半年店數較去年底淨增逾 10 家，目前全台約 120 家店，正積極調整店質，同時仍要繼續開新據點，拚年底前至少達 140 家。

除了國內市場，咖碼透露已與歐美、東南亞和香港等地業者都有接觸，不排除以品牌授權方式在海外布局；據咖碼的規劃，最快年底上興櫃，明年上櫃。

整體來看，餐飲業雖然進入門檻低，但消費者口味求新求變，退出市場的業者其實也不少，形成多品牌多店舖經營的餐飲集團更有利在市場占有一席之地，然而，要快速在海內外拓點也非易事，資金和人才培育都是考驗，走上資本市場因此成為餐飲業發展的重要一環。