紐約匯市—無序脫歐或有解 英鎊狂飆170點！美元挫跌 聚焦下周FOMC

美元指數在前日拉高轉跌後，週五 (13 日) 延續下跌態勢，下挫 0.18% 至 98.2，盤中更一度跌破 98 關卡，最低來到 97.99。總計本周美元收跌 0.27%。

隨著中國取消美國大豆關稅，市場期待美中達成臨時協議，風險情緒改善使美元失去部分支撐，加上前日歐洲央行 ECB 儘管推出一籃子措施，惟寬鬆程度較預期溫和，歐元由跌轉升，也讓美元承壓。

經濟面部分，美國公布 8 月零售銷售月增 0.4%，優於預期，主要受到汽車、營建材料、醫療照顧等銷售提振。不過，若除去汽車銷售，月增率零成長，是今年 2 月以來最差表現。市場持續聚焦下周聯準會貨幣政策。

渣打銀行分析師認為，聯準會下周將降息一碼至 2%，符合市場期待，且點陣圖仍將顯示，內部投票存在明顯分歧，預期仍有兩張反對票。

不過分析師也強調，近期中美貿易緩解的消息，讓鴿派聲音減弱，今年是否出現第三次降息的機會，將須觀察主席鮑爾在聲明稿中，是否使用「警惕」(vigilant) 的字眼，這將會是一項鴿派的訊號。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊在前日由跌翻漲後，昨日更順勢走出大行情，兌美元狂漲 1.4%，GBP/USD 來到 1.2505，創下一個半月新高。

稍早根據英國媒體報導，英國與歐盟可能同意維持北愛爾蘭與英國分開，在脫歐後，北愛爾蘭仍接受歐盟的管理，同時英國總理強生願意接受這樣的條件。但這項消息稍後遭到否認。

另外，市場傳出歐洲將同意英國延後脫歐的消息。下周一強生將在盧森堡與歐盟方面討論脫歐事宜。盧森堡總理表示，歐洲沒有理由阻止英國延後脫歐。再加上美元走軟，多重因素都對英鎊短線帶來支撐。

GBP /USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週六 (14 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 98.20。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1073 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2503 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6877 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3283 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.07 日圓。