高盛：貿易戰帶動避險情緒 美元指數估年底升抵100關口

外電報導，高盛集團 (Goldman Sachs Group) 全球外滙和新興市場戰略聯席負責人的 Zach Pandl 認為，美中貿易戰以及美債的避險吸引力，對美元影響，是大於美國聯準會的政策前景，看好美元指數在貿易戰的不確定性下，至 12 月底估升抵 99.7。

Pandl 在接受採訪時表示，聯準會並不是影響美元的最大單一因素，資產流動數據顯示，除了美國之外，8 月份幾乎每個國家的投資組合皆有外流的現象，而流入美國的資金都進了固定收益。這是典型的避往安全的投資轉移。也因此帶動了美元走強。

美國總統川普仍批評 Fed 降息降不足，財導致美元走低。但是 Pandl 表示，儘管有報導指出川普政府考慮和中國達成臨時協議，美元在週四 (12 日) 仍然走低，是因為「全球經濟成長前景好轉，拉抬了美國公債的殖利率，並對美元造成壓力」。

此外，Pandl 也表示，美元的疲軟可能是「相對短暫的」。美國和中國都「有興趣在近期進行貿易談判，可能引發未來幾週持續的利多消息。但是我們看見了持久協議的高標準。我們懷疑我們是否正走在衝突降溫的路途上。」

高盛預期美元指數到 12 月可達到 99.7，Pandl 也表明，對於貿易結果的走向，人們很難對協商結果產生信心。

另一方面，Pandl 認為，儘管美中貿易談判達成協商的可能性有所增加，有助提升全球風險接受度，導致日圓近幾日表現不如主要貨幣，但仍建議投資人可持有日圓，因其避險的角色。

Pandl 說道：「從德債以及美債的殖利率來看，很難找到低價位安全避險資產。日圓相對便宜，且在走下坡時表現比主要資產更好，可以做為避險的選擇。」