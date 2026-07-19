鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 03:30

科技公司獲利強勁、資本開支積極卻未能推升股價，這一背離信號正令投資人陷入困惑。野村證券策略師松澤中上周五 (17 日) 出具研究報告指出，AI 投資的成本收益平衡已變模糊，市場面對多重「AI 繁榮終結情景」處於疑慮與觀望，不確定性顯著上升。

報告中整理出四種潛在拐點：一是 AI 投資過熱壓縮雲端廠商現金流導致支出放緩；二是記憶體價格居高不下推升成本引發收縮；三是原物料漲價促央行轉鷹；四是高記憶體價格引發半導體投資過熱後價格回落。

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上述四種情景交織使 AI 為整體經濟帶來的成本效益難以厘清，半導體股此前受惠漲價的上漲趨勢似已到轉折點。

市場反應呈現內部分化：半導體股大跌，美股 7 巨頭整體持平，軟體股逆勢走強，資金在科技股內重新定價；防禦性與消費股相對強勢，科技、資本品及銀行承壓。

與此同時，恐慌指數 (VIX) 回升至 16.7，債市與匯市波動率續降，顯示不確定性集中於股市。

即便未來兩週美國超大型雲端服務供應商財報表現與資本開支強勁，在多重情景干擾下也未必帶動跨族群提振。

債市則尚未定價 AI 終結。目前美債呈熊市平坦化，10 年期殖利率反彈至 2.31%，損益平衡通膨率降至 2.23%；市場預期聯準會 (Fed) 本月升息 3 基點、9 月累計 14 基點、12 月累計 27 基點，2 年期遠期 OIS 回升至 3.84%，定價邏輯仍以加息為主。