外資8月持有股債加台幣存款大減百億美元 外匯存底仍成功創高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年9月5號17點51分

台灣央行今 (5) 日公布我國 8 月外匯存底為 4681.69 億美元，較上月底增加 9.39 億美元，續創歷史新高；儘管外資持有國內股債連同新台幣存款餘額共 3644 億美元，較上月大減 124 億美元 (約台幣 3850 億元)，約當外匯存底 78%，也較上月下滑 3 個百分點，不過，由於央行運用外匯存底投資收益挹注，令我國外匯存底穩健攀升。

央行指出，8 月外資持有國內股票和債券連同新台幣存款餘額共折計 3644 億美元，較上月減少 124 億美元，主要是因外資賣超台股約 1200 億元，並匯出 64.86 億美元，台股加權指數 8 月也下跌約 1.9%。

不過，外匯存底仍創新高原因在於，央行仍有外匯存底投資運用收益進帳；據央行統計，8 月美元指數上漲 0.41%、歐元貶值 1.02%，而日圓升值 1.92%。

觀察各國外匯存底，中國穩居冠，中國 7 月底外匯存底 3.1 兆美元，月減 155 億美元，日本 7 月底來到 1.25 兆美元，月減 59 億美元；瑞士 7 月底來到 7752 億美元，月減 32 億美元；沙烏地阿拉伯 7 月底 4923 億美元，月減 95 億美元；而香港 7 月底來到 4387 億美元，月增 43 億美元。

至於韓國最新公布 8 月底外匯存底 3906 億美元，月增 16 億美元。

對於近月來台幣匯率的波動，外匯局長顏輝煌再次強調，匯率原則上由市場供需決定，當有不規則因素才會進場維持秩序，同時也表示，會密切關注國際金融情勢動態調整投資組合，央行投資以長線為主。