舊指標解釋不了市場現況？AI可能會是答案

從 2008 金融海嘯帶來將近 4 年的全球衰退現象之後，投資市場的樣貌正在漸漸改變，過往被投資人奉為圭臬的指標，有些似乎開始出現失準的現象。

譬如失業和薪資間的相關性已難以用菲利浦曲線解讀；過往被視為經濟前景指標的債市殖利率曲線也不再能發揮作用，而股市的走向，只要美國總統川普發個推文，馬上就會隨之改變。

彭博社報導，當傳統的策略指標愈來愈難以解讀如今的市場，投資人就必須從以往未曾深入研究過的資料中找尋方向，或者是找尋更好的解讀方式。有些基金開始試著採用機器學習來判讀市場情緒，其中有一部份開始看到了效果。

曼哈頓一間採用 AI 投資的小型避險基金 SCT Capital Management，發現他們的投資策略非常適合現下這個「川普的年代」；它的演算程式會捉取股價、經濟數據、新聞趨勢，也會研究波動模式來判斷市場的恐懼情緒。

另一家位於波士頓的資產管理公司 Eaton Vance Corp.，則有個編制 4 人的資料研究團隊，透過分析匿名信用卡消費資料、顧客在社群媒體上的動向，以及 ETF 金流，來為其股票投資組合經理人提供策略建議。

Eaton Vance Corp. 表示，人類所做的決定難免會有偏誤，或是對市場發出的錯誤信號做出錯誤的投資決定。而他們建立的 AI 投資流程，能幫忙避免這樣的偏誤。據彭博報導，該公司的小型企業基金今年至今報酬率已來到 22%，幾乎是羅素 2000 指數漲帳 11.6% 的兩倍。

美中貿易戰、英國脫歐、香港反送中等政治議題是全球不確定性的因素之一，這些事件的變化，也與每天股市走勢息息相關，投資人持有債券是為了避險，而如今負利率公債卻比比皆是。

在這樣的背景下，摩根大通分析師編纂了一種名為「Volfefe 指數」的新工具，衡量川普發言對美利率帶來的衝擊程度。該指數也顯示，川普發言在統計上對國債殖利率有顯著的影響。除了摩根大通以外，花旗銀行分析師也會在備忘錄中，對貨幣市場客戶分析川普推文的影響力。

避險基金 Atom Investors LP 表示，其實投資人並沒有系統性地避險，以致於每當川普發推或是貿易戰有新的變數，市場反應就非常強烈。就如 8 月 23 日中國決定對美新增關稅，川普出言抨擊之後，道指就暴跌了 600 點。

SCT Capital Management 在幾年前就已全面採用自適應量化交易 (Adaptive Quant Trading) 模型，而這模式非常適合現在的投資市場，因為沒人能想得到貿易戰下一步到底會怎麼發展。

SCT Capital Management 表示，使用 AI 與機器學習並非不關心市場變化，而是避免追蹤到錯誤的訊號，也不必一直瞎猜測未來的發展。各種變因都會在基金配置資產時納入考量，但會是間接的、以模型所觀察到的價格與波動型式來配置。

(本篇文章不開放予合作媒體轉載)