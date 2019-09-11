美股早盤 — 蘋果領漲道瓊 川普稱中國受關稅衝擊 要求鮑爾降息至零 

週三 (11 日) 蘋果推出一系列新品後，意外調降定價的策略，激發華爾街看多情緒，蘋果領漲道瓊指數。

與此同時，美國總統川普再度施壓聯準會主席鮑爾，要求降息至零或更低，並表示，中國暫停對部分美國產品徵收關稅，主因是他們受到非常嚴重的衝擊。

截至台北時週三 (11 日) 晚間 10 時 10 分許：

道瓊指數上揚 38.0 點或 0.14%，暫報 26932.0 點

費半指數上漲 6.65 點或 0.44%，暫報 1590.26 點

二年期美債殖利率上揚 0.008 至殖利率 1.672%

十年期美債殖利率上揚 0.033 至殖利率 1.735%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.54% 至每桶 57.70 美元

黃金下跌 0.06% 至每盎司 1498.25 美元

VIX 恐慌指數上漲 0.26% 至 15.24 點

美元指數上揚 0.33% 至 98.65 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

蘋果 (AAPL-US) 在週二 (10 日) 秋季產品發表會宣布三款新 iPhone、Apple TV、Apple Watch Series 5 等多項新品，功能上並未令人感到驚艷，但定價意外回落。華爾街看好低定價刺激的升級潮，激勵蘋果股價週三開盤漲逾 1%。

(圖片：AFP)

iPhone 11 售價比舊款 iPhone XR 起價低 50 美元，舊款 iPhone XR 推出不到一年定價大跌 150 美元，Apple TV + 串流媒體訂閱費為每月 4.99 美元，價格低於迪士尼和 Netflix 串流媒體服務。

《彭博社》引述消息人士報導，迪士尼有意出售娛樂資產 FoxNext，FoxNext 是因收購 21 世紀福斯取得的電子遊戲製作業務。迪士尼 (DIS-US) 週三開盤震盪下滑 0.4%。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 開始向亞馬遜涉嫌違反壟斷法進行調查，向亞馬遜平台商家了解情況，亞馬遜 (AMZN-US) 週三開盤走低 0.3%。

關鍵數據

美國 8 月生產者物價指數 (PPI) 月增率報 0.1%，預測 0.1%，前值 0.2%。

美國 8 月核心生產者物價指數 (PPI) 月增率報 0.3%，預測 0.2%，前值 -0.1%。

華爾街分析

美國總統川普週三推文抨擊聯準會與主席鮑爾應將利率降到零，或者更低。他表示：「美國利率應當總是最低的。沒有通膨！都是鮑爾和聯準會一昧天真，才沒能讓我們做其他國家都在做的事。我們因為這些笨蛋錯過了千載難逢的機會。」

中國週三宣布第一批對美加徵關稅商品，排除了蝦苗、潤滑油、飼料用魚粉等消費量較大之用品等商品，自 2019 年 9 月 17 日起實施，以因應貿易戰作的全盤考量。

川普對此推文表示，中國暫停對部分美國產品徵收關稅，主因是他們受到非常嚴重的衝擊、供應鏈分崩離析，許多企業遷移或打算遷移至其他國家。對中國來說，這比最初想像的 (代價) 要貴上許多。

市場預測本月 18 日的利率政策會議上，聯準會將進一步降息，但一些投資者降低了降息預期，而美債殖利率近期走揚。

Legal & General 投資管理公司基金經理人 Justin Onuekwusi 認為：「我們看到殖利率回升，而避險資產和防禦性股票表現不佳，因此我們看到了一些波動。我不認為這是結構性轉變，只是市場走得太遠、太快了，我們正看到這一趨勢有所緩解。」

Justin Onuekwusi 補充：「市場受到兩個極端因素的驅動：一是如果貿易談判停滯，經濟衰退的可能性將變得相當高。但是如果美中關係緩解，我們能看到市場信心正在恢復。」

Investec Asset Management 基金經理 Jeff Boswell 表示：「我們準備好迎接一點失望。在量化寬鬆 (QE) 方面，雖然我們一直在期待一些事情，當然是市場一直在期待的企業債購買方面，但這件事不太可能立即出現。」