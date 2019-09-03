未來科技聚焦AIoT 國內首檔智聯網基金來了

美國與中國從貿易戰打到科技戰，過程中突顯了兩大強國在發展 5G 領域的競賽，任一方都有取得領先權、主導權的必勝意志。5G 之所以重要，因其高速傳輸與低延遲特性，正是串聯人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的關鍵技術，而 AIoT(智聯網) 就是未來科技智慧新世代的代名詞，統一投信將發行布局全球的「統一全球智聯網 AIoT 基金」，是國內首檔聚焦於 AIoT 商機的股票基金，預定 23 日展開募集。

根據市場研究機構 TBR 預估，受惠發展 AIoT 所需的雲端服務、IT 服務、ICT(訊息和通信技術) 基礎設施和連接等業務蓬勃發展，商業 IoT 市場自 2019 年至 2024 年的年均複合增長率達 24.8％，屆時整體營收將增長至 1.4 兆美元。

統一全球智聯網 AIoT 基金擬任經理人林鴻益表示，AIoT（Artificial Intelligence of Things，智聯網），是 AI 與 IoT 的深度結合與應用。AIoT 可幫助企業減少成本、提升效率、發掘新商機、甚至可以幫助企業發展出新的營運模式，應用的產業無所不包。目前主要應用領域為製造業的智慧工廠，以及生活中的智慧家居、自駕車、智慧零售、智慧醫療等。

林鴻益指出，全球科技的發展大趨勢，正在進入智慧生活新世代，AIoT 勢必成為最熱門的科技應用顯學，重塑產業價值鏈，帶動 AI 演算、量子電腦、雲端服務、邊緣運算、5G 網路等相關技術領域創新發展，引領第四波科技創新，蘊藏無限新商機。

針對美中爭霸的紛亂局勢，部份投資人擔心拖累 5G 與 AI 發展進度。林鴻益表示，美中之爭或許會造成產業發展過程的小亂流，但「趨勢不會改變，只是版塊挪移」，因此，投資 AIoT 以全球布局角度最佳，且最好有龐大的專業投資研究團隊，可以快速掌握投資變局，靈活調整投資組合。

目前美國在 AI、雲端等領域領先中國；在 IoT 領域目前還沒有明顯的領導者。至於在連接 AI 與 IoT 中間扮演關鍵角色的 5G，中國則佔據領先地位。統一全球智聯網 AIoT 基金選股主要聚焦於提供及導入 AIoT 之相關企業，將會視產業聚落發展成型的進度、成熟度，在各個國家及產業中，挑選最具領導力與競爭力的公司。