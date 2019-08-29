〈世界AI大會〉馬雲：AI將造福人類 未來可能每週只需工作12小時

一直公開倡導極端加班文化的億萬富翁馬雲稱，未來託人工智慧 (AI) 的福，人們應該能夠每週只工作 12 小時。

馬雲週四在上海的世界人工智慧大會上說，在科技進步和教育系統改革的幫助下，人們或許可以每週只工作三天、每天四小時，馬雲與特斯拉公司執行長馬斯克在台上進行了交流；後者正在上海修建一個生產廠。

馬雲以電力為例，說明了科技發展如何能夠解放出閒暇時間。他說，有了電，人們就有了更多的時間、可以晚上去唱卡拉 OK 或參加跳舞派對；他認為，因為 AI，人們將有更多時間享受生活。

馬雲說，未來 10 年、20 年，每一個人、國家和政府都應該側重改革教育體系，確保後輩能找到工作，一份每週僅上三天班、每天上班四小時的工作；如果不改變現有教育體系，大家都將會有麻煩。

馬雲週四表示，他不擔心工作。他樂觀認為 AI 將幫助人類，而不是僅僅搶走人類的工作：電腦只有晶片 ，人有心，而心是智慧之源。

馬雲表示，按工業時代需求打造的現有教育體系已經過時，他預計有一天機器可以在記憶和重複技能領域超越人類。他說未來的教育系統需要幫助人們變得更有創造力。馬斯克同意馬雲的意見，並且不忘宣傳他試圖將人腦與 AI 融合的 Neuralink 項目。

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