太陽能需求復甦 韓廠有望擺脫中國的同業競爭

面對中國同業的價格戰，韓國太陽能廠早已長期處於掙扎狀態，然而隨著今年全球太陽能需求年增率成長 24%，這些公司已逐漸復甦。

Hanwha Q Cells Co. 今年第一季在韓國住宅太陽能組件市佔率，年增率成長 15.4 個百分點至 27%。

該公司基於全球市占率的利潤也穩步成長。Hanwha Q Cells Co. 母公司 Hanwha Chemical Corp 的太陽能事業部門第一季銷售額為 1.26 兆韓元 (10.6 億美元)，營業利益為 489 億韓元 (4102 萬美元)。

第二季銷售額則為 1.39 兆韓元 (11.7 億美元)，營業利益為 327 億韓元 (2743 萬美元)，而此規模仍在不斷擴大，透過將生產線轉換為高效模組，該公司在第二季的銷售額增加了 10%。

其他太陽能公司也在正積極地採取行動。現代重工業公司的太陽能子公司，現代能源解決方案有限公司今年上半年的銷售額為 1950 億韓元 (16,362 萬美元)，比去年同期成長 20%。

太陽能模組生產商 S-Energy 公司今年第二季的營業利潤為 3 億韓元 (251,720 美元）。該公司上半年的銷售額為 925 億韓元 (7757 萬美元)，比一年前成長 20%。

隨著「N 型」高效產品的發布，負責太陽能業務的 LG 子部門今年第二季的營業利潤年增率成長 50% 至 5810 億韓元 (4870 萬美元)。

市場預期，未來太陽能企業的業績將會加速。根據市場研究公司 BNEF 的數據，今年全球太陽能發電需求量為 133.4 GW，比 2018 年的 108.7 GW 成長 24%，預計兩年後將增長到 152.0 GW。

全球需求的快速增長將緩解市場對供應過剩的擔憂。美國太陽能市場預計將從 13.2 GW 增長到 17.5 GW，而歐洲市場將逐步從 18.3 GW 成長到 21.3 GW，印度也將從 12.4 GW 成長到 15.2 GW。

新興市場的需求預計將從 24.3 GW 迅速增加至 40.9 GW。因此，包括 Hanwha Q Cells 在內的韓國太陽能公司預期將擴大業務範圍。

另一方面，領導全球太陽能市場數年的中國預計未來三年當地市場將維持在 41.5 GW，迫使部分仰賴國內市場快速成長的公司幾近破產。

中國企業正尋求透過海外擴張突破困境，但仍面臨死多障礙。Hanwha Q Cells 最近對一家中國公司提起訴訟，起訴其專利侵權。

預計由中國公司主導的太陽能產業競爭將在未來幾年內告一段落。