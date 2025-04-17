蘋果新頭顯或採鈦合金設計 輕量化升級成新亮點

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-17 02:30

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根據《AppleInsider》周三 (16 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 下一代擴增實境 (AR) 頭顯可能在材質上進行重大調整，以達到降低整體重量的目的。據知名爆料者 Kosutami 透露，新款頭顯將採用鈦合金來取代部分鋁製結構，並可能推出黑色或深藍色兩種配色，這一設計改動或使產品在佩戴舒適度上更勝一籌。

先前曾有傳聞指出，蘋果的 Apple Vision Pro 2 預估於 2026 年 4 月上市，但最新爆料則暗示，下一代產品或將直接命名為 Apple Vision，甚至有可能冠以 Apple Vision Air 的名稱。Kosutami 在社交媒體上表示，新款頭顯將比現有產品輕巧許多，而採用鈦合金正是為了降低重量。儘管有爆料稱，產品外殼大部分仍將採用鋁材，但鈦合金將用於部分內部結構，以替代現行由鋁製成的部位。

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相較於鋁材，鈦合金具有更高的強度和耐用性，但其密度也較大，每立方公分約 4.4 克，而同體積鋁僅約 2.7 克。根據分析師的看法，蘋果可能會運用混合材質的策略，根據過去一年多對 Apple Vision Pro 耐用度和使用數據的積累，精準地調整材料比例，以在保持結構安全的前提下達到輕量化效果。

此外，報導還提到，新產品在外觀設計上或會採用「iPhone 5 年代式的黑色」，類似深石墨藍的色調，這也可能是蘋果為了在市場中與現有頭顯產品形成明顯視覺區隔的策略。目前，關於新款頭顯的具體上市時間仍未有官方確認，但市場普遍認為蘋果正積極為下一代 AR 產品進行布局。