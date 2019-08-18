這3家太陽能廠Q2毛利率轉正 穩朝轉盈目標邁進

太陽能產業市況持續低迷，近一年以來，僅太陽能模組廠安集 (6477-TW) 維持季季獲利的強勁表現，不過，聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW) 及太極 (4934-TW)，今年第 2 季毛利率已轉正，顯示獲利結構改善，持續朝轉盈目標穩健邁進。

茂迪去年精實管理，營運顯著改善，應收帳款及存貨下降，虧損也大幅縮減，第 2 季毛利率成功轉正、為 0.33%，稅後虧損 2.09 億元，每股虧損 0.39 元，較第 1 季每股虧損 0.7 元收斂，也較去年同期每股虧損 3.85 元大幅縮減。

茂迪目前模組與系統業務營收占比已過半，電池業務則不到 5 成，今年營運重心將放在模組及系統業務。不過，茂迪 7 月下旬宣布，為改善營運表現，將持續縮減人力編制，目前員工總數約 1700 人，預計精簡人力約 42 人。

聯合再生去年 10 月三合一成立後，由電池製造轉型以下游模組、太陽能系統業務為主，為因應轉型所需，今年進行大規模人力調整，精簡太陽能電池專業製造人力，增加轉型所需的模組與系統人才，目前員工總數約 2500 名，今年估精簡人力約 1 至 2 成，盼年底前調整到位，將可持續改善營運表現。

在轉型效益逐漸顯現下，聯合再生第 2 季毛利率也成功轉正、為 0.52%，惟營運仍持續虧損，稅後虧損 9.2 億元，每股虧損 0.36 元。

太極能源則在產能調整效益發酵下，第 2 季毛利率同樣成功轉正、達到 3.27%，雖然營運持續虧損，但虧損幅度已較上季與去年同期大幅縮減，稅後虧損僅 3126 萬元，每股虧損 0.09 元。