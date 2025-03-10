2萬座加油站將消失！中國原油進口量近20年首降 專家直指1關鍵

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-10 14:50

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最新數據顯示，2024 年中國原油進口量年減 1.9% 至 5.53 億噸，為新冠疫情年之外，近 20 年來首見，主要因為中國正在發展新能源，降低對石油的依賴，這也讓建立在能源上的工業體系發生翻天覆地的變化。

中國去年化工用油成長 7.3%，但成品油消費為 3.9 億噸，年減 2.4%，而新能源汽車則是背後原因之一。去年中國新能源汽車保有量突破 3000 萬輛，占汽車總量比重超過 8%，累計替代汽油約 2800 萬噸。

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中國新能源汽車滲透率超過 40%，保有量還會繼續增長，減少成品油消費，成品油消費到 2030 年料將降至 3.1 億至 3.4 億噸，未來幾年數千萬噸成品油將無人問津。屆時，中國加油站數量將從目前的大概 11 萬座降至約 9 萬座。

新能源產業正在蠶食石油等化石能源的供能作用。2023 年中國太陽能產業鏈各環節產量再創歷史新高，多晶矽、矽片、電池、零件產量佔全球比例分別為 92%、97%、91%、84%。如今的晶體矽太陽能電池的光電能量轉換效率超過 25%，工作壽命在 25 年以上。

外國專家估計，中國 7 大太陽能廠商可以比肩歐美 7 大石油公司在能源界的地位，而把電能儲存起來留待利用，轉化為電動車充沛動能的鋰電池，中國也已登頂。全球 70% 以上的鋰電池在中國生產，全球排名前 10 的動力電池企業中國佔 6 家。

目前，新能源產業在中國已成長至上下游完善、規模龐大、技術先進的高新技術產業，在相當程度上主導創業板。

近年來，新能源產業發展迅速，企業估值提升，創業板新能源指數也就大幅跑贏上證等指數。

此外，追蹤行業指數的 ETF，具有交易靈活、機制透明及分散投資等特性，這些優勢使其成為投資人實現「一鍵投資」，廣泛分散佈局的理想工具，正因如此 ETF 日益受到散戶與法人的青睞。在 ETF 產品費率、指數追蹤、指數交易策略等方面有優勢的華夏基金，最近又推出追蹤創業板新能源指數的創業板新能源 ETF 華夏。

過去幾年，創業板新能源指數表現不錯，是因為新能源發展日新月異，未來智慧化將進一步打開新能源發展的空間。

以新能源汽車為例，在供能電平衡上，智慧化需電量滿足整車電器消耗及給蓄電池充電，低壓電器能耗近 2 千瓦時，基本上已經是傳統燃油車發電功率極值，但電動車輕鬆可達。

靜置電耗時，傳統燃油車靜置電流原在 20 毫安培內，可汽車智慧化使其靜態電流需求劇增，新能源汽車可根據車輛狀態由不同零件供能，傳統燃油車卻因缺動力電池難以解決。

智駕適用性方面，燃油車運行自駕工況複雜、零件改造多、動力反饋慢、控制精度低，新能源汽車則因少複雜零件，電腦數據可快速傳至「三電」，回應快且易線性控制，契合自駕變革要求，所以新能源車自然比傳統燃油車更適合智慧化。

AI 對太陽能和儲能也是重大利多。在太陽能和儲能的生產、設施運行維護、調節輸電等各個環節，AI 都可以實現效率提升、成本下降、及時排查問題等功能。

另一方面，AI 的盡頭是算力，算力的盡頭是電力，到 2030 年中國用電量料將超過 14 萬億千瓦時，相當於 7 年內用電量年平均增加約 6.5%。

不過，上述預測可能保守，因為 DeepSeek 橫空出世後，當地語系化部署大模型門檻大大降低，大量企業乃至個人都在當地語系化部署大模型，將消耗比以往更多的電量，這就更加需要太陽能和儲能提供和分配電力，以滿足激增的電力需求。

中國擁有全世界規模最大的製造業，巨大的能源和汽車市場，AI 應用領域，沒有別的國家比中國的場景更豐富，自然也會賦能新能源產業。