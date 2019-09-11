中國車市持續走軟、連續14個月銷量下滑

《路透社》11 日報導，根據中國汽車工業協會 (China Association of Automobile Manufacturers，CAAM) 所發表的最新統計數據，2019 年 8 月中國汽車市場的銷售台數，出現了連續第 14 個月的減少。新能源車 (NEV) 也與上個月相同，在銷量方面持續出現減少。

2019 年 8 月中國的汽車銷售台數，較去年同期減少 6.9% 至 196 萬輛。而在 7 月及 6 月時，分別出現年減 4.3% 與年減 9.6% 的數字。

在新能源車的表現方面，較去年同期減少 15.8%。自 2017 年 1 月以來，首度在 2019 年 7 月出現 4.7% 的減少後，持續呈現頹勢。

中國車市持續走軟、連續 14 個月銷量下滑。(圖片：AFP)

反觀去年的中國車市，雖然整體市場呈現萎縮，但是新能源車的銷量卻增加了 62%。

CAAM 表示，由於購車補助金的減少，持續影響了新能源車的銷量。

另外 CAAM 曾在 7 月時提到，預估 2019 年的汽車銷售台數將減少 5% 至 2668 萬輛。

雖然在新能源車的銷量方面，仍維持著增加的預測。但是台數已從當初的 160 萬輛，下修至 150 萬輛。

中國政府在今年 1 月之後，就針對各式各樣的商品，展開了各項鼓勵消費的政策。CAAM 也對這些鼓勵消費政策，在消費者購買汽車的行動方面寄予厚望。