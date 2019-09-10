美股盤後 — 美股平淡！能源、金融領漲 友達 ADR 跌逾 1%

週一 (9 日) 美中敲定十月於華府面對面談判，上週美國非農就業等數據不佳影響之下，能源和金融股領軍消弭防禦性類股與科技股的跌幅。

美股主要指數近乎持平，道瓊連續四個交易日揚升，小型股跑贏大盤，羅素 2000 指數漲逾 1%。

週一 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 38.05 點，或 0.14%，收 26835.51 點。

那斯達克指數下跌 15.64 點，或 0.19%，收 8087.44 點。

標普 500 指數指數下跌 0.28 點，或 0.01%，收 2978.43 點。

費城半導體指數上漲 8.05 點，或 0.51%，收 1576.39 點。

羅素 2000 指數上漲 19.06 點，或 1.27%，收 1524.23 點。

標普 11 個主要板塊有 5 大板塊上揚，能源、金融與必需消費品板塊領漲；醫療保健、房地產、公用事業等防禦性類股與科技股收跌。(圖片：Finviz)

美債殖利率揚升，帶動金融股走高。花旗 (C-US) 上揚 4.23%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 3.25%；摩根史坦利 (MS-US) 上揚 2.20%；高盛 (GS-US) 上揚 2.30%。

週一中東緊張局勢促使油價上揚，促使能源股同漲，雪佛龍 (CVX-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 分別上揚 0.96% 和 0.78%。

尖牙股 (FAANG) 與半導體類股漲跌互見，臉書 (FB-US) 上揚 0.68%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.087%；Netflix (NFLX-US) 上揚 1.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.12%。

萬機科技 (MKSI-US) 大漲 4.44%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.32%；應用材料 (AMAT-US) 上揚 1.12%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.04%；AMD (AMD-US) 下跌 0.20%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.41%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.80%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.44%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.32%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.20%。

焦點個股：

友達週一發布人事異動，並宣布已向紐約證交所 (NYSE) 申請美國存託股票 (ADSs) 下市，友達 ADR (AUO-US) 週一下挫 1.15%。

美國電信業龍頭 AT＆T 股東 Elliott Management 敦促 AT＆T (T-US) 出售部分非核心業務並削減成本，以便為股東帶來更多價值，其股價週一上揚 1.49% 至每股 36.79 美元。

外媒傳出富士康在中國鄭州的工廠，違反中國勞動法，主要因為雇用過多臨時工。蘋果與富士康均出現承認有此情況，不過在臨近 iPhone 新機發表會之際，蘋果股價開盤仍上揚 0.43%。

華爾街分析

美中即將在下月初於華府談判，華爾街貿易擔憂緩解。National Securities 首席市場分析師 Art Hogan 表示：「市場氣氛似乎有所好轉，只要我們不出現另一場圍繞貿易的推特風暴，我認為市場可以保持在這一區間的高位。」

10 年期美債殖利率超過 1.6%，Fort Pitt Capital Group 創始合夥人兼首席投資長 Charlie Smith 稱：「美債市場出現些許逆轉，這一事實令一些趨勢策略者 (momentum players) 感到擔憂。」

上週聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申 Fed 會採取適當措施刺激經濟。芝加哥金斯科資產管理公司投資組合經理 Paul Nolte 表示：「要讓股市自此大幅揚升，我們真的需要看到貿易方面發生一些變化。」

資產管理公司 Liquid Strategies 首席投資長 Shawn Gibson 表示：「除非出現任何意外消息，否則這應該是股市平靜的一周，因為大多數投資者等待下週召開 FOMC 會議。」