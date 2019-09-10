美司法部卯上Big Tech！50位總檢察長加入調查谷歌反壟斷行為

美國德州總檢察長 Ken Paxton 週一宣布，目前由 50 位總檢察長組織加入調查團隊，參與谷歌涉嫌違反壟斷法一案的調查。

此消息證實上週兩黨均進入調查谷歌 (GOOGL-US) 政策實踐方式的報導。此回調查來自美國 48 個州，唯有哥倫比亞特區、波多黎各、加州和阿拉巴馬州沒有參與此回調查。

其他總檢察長在媒體會議上則強調了谷歌在廣告市場和消費者數據使用上的主宰地位。

共和黨佛州總檢察長 Ashley Moody 表示，「如果市場上再也不是自由市場或競爭市場，就會導致漲價，就算是標榜免費的東西也會挫傷消費者。如果我們放棄的個資越來越多，這樣換來的東西真的叫免費嗎？如果線上廣告價格越來越高，因為單一公司掌控一切，這樣換來的東西真的叫免費嗎？」

無獨有偶，上週五紐約總檢察長 Letitia James 也宣布對臉書 (FB-US) 進行反壟斷調查，也將領導此案進行，來自另外 7 州和華盛頓哥倫比亞特區的總檢察長則會參與調查臉書。

在週一的新聞發布會上，民主黨華盛頓哥倫比亞特區總檢察長 Karl Racine 表示，這兩樁調查是否「協調擴張進行」仍有待觀察。

谷歌母公司 Alphabet 在此消息宣布時約下跌 0.9%，但隨後收復部分跌幅，週一收低 0.1%。谷歌發言人以上週五公布在公司部落文章作為回應，承認司法部向公司要求提供業務做法的資訊，也預期「各州總檢察長應該也會詢問類似的問題。我們向來與監管機關有建設性的合作，我們也將會持續這麼做。」

到目前為止，聯邦層級的監管行動對美國大型科技公司 (Big Tech) 的影響微乎其微，雖然 FTC 曾對谷歌和臉書以用戶數據處理方式不當為由處以罰款，且按多數標準來看，處罰金額都已相當驚人，但卻仍只是其季度營收中的一小部分。

但與消費者個資保護的問題相比，壟斷法較能直接威脅這些企業的商業模式。倘若聯邦或州級別的調查找到這些公司反壟斷的行為，例如谷歌，那麼谷歌就可能被迫要使其演算法對競爭對手更友善，即使該做法會吞噬自家獲利，谷歌也可能要將整個事業單位剝離，例如將 YouTube 切割出去。

內布拉斯加州 (Nebraska) 共和黨檢察總長 Doug Peterson 表示，期待美國司法部能與國際監管機構相互合作，「英、法、澳、歐盟都在調查這件事，這一切表明這個議題相當重大。」

現在司法機構將矛頭指向谷歌和臉書，不代表其他 Big Tech 可以躲過審查，消息人士上週透露，這些調查還有可能擴大到其他企業。