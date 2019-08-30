蘋果邀請函來啦！ 9月10日 iPhone 新品「僅限創新」即將揭密

蘋果週四 (29 日) 向各大媒體發出年度邀請函，揭露秋季發表會將在美東時間 9 月 10 日上午 10 時 (台北時間 9 月 11 日凌晨 1 時) 於庫帕提諾的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 盛大登場。

蘋果邀請函中未透露任何新品細節，本次活動的宣傳口號是「僅限創新」（by innovation only），預告新品可能有充滿創意與驚喜！外界預料蘋果將發布 iPhone、iPad Pro 等多款新品。

邀請函上出現的動感且多彩蘋果，暗示今年「彩虹蘋果 Logo」可能回歸，和早前 YouTube 頻道 EverythingApplePro 爆料消息類似，稱新 iPhone 可能將帶有「炫光蘋果 Logo 」。

傳統彩虹蘋果 Logo (左) 與剛釋出的動感彩虹蘋果 Logo (右) 。(圖片：翻攝 Appleinsider)

根據多家媒體爆料報導，蘋果在今年秋季發表會中，將推出眾多新品，其中包括 iPhone Pro 專業版機型、升級平板電腦 iPad，以及推出最大的 16 吋新 Mac Pro 筆電。

外界預料蘋果 (AAPL-US) 將推出三款升級鏡頭的新 iPhone，其中 iPhone Pro 機型將取代 iPhone XS 和 iPhone XS Max，並推出 iPhone XR 後續機型。