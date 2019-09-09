美股早盤 — 銀行股領軍 四大指數上揚 友達ADR下挫

週一 (9 日) 美中談判日益樂觀，四大指數開盤同步上揚，而隨著美債殖利率走高，銀行股揚升，摩根大通與高盛領漲道瓊指數。

截至台北時週一 (9 日) 晚間 10 時 10 分許：

道瓊指數上漲 67.18 點或 0.25%，暫報 26864.64 點

費半指數上漲 9.85 點或 0.63%，暫報 1578.60 點

二年期美債殖利率上揚 0.049 至殖利率 1.577%

十年期美債殖利率上揚 0.070 至殖利率 1.620%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 1.45% 至每桶 57.31 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1517.85 美元

VIX 恐慌指數上漲 1.6% 至 15.24 點

美元指數下跌 0.15% 至 98.25 點

美股道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股：

友達週一發布人事異動，並宣布已向紐約證交所 (NYSE) 申請美國存託股票 (ADSs) 下市轉櫃買，友達 ADR (AUO-US) 開盤下挫逾 1.5%，爾後收斂跌幅至 0.77%，暫報每股 2.58 美元。

蘋果秋季產品發表會將在美西時間週二 (10 日) 登場 ，蘋果與其代工廠富士康週一卻傳出利空消息，兩家公司證實富士康鄭州廠大量雇用臨時工超標，違反中國勞動法要求的「派遣員工不得超過員工總數 10%」，市場對此消息反應冷淡。

蘋果 (AAPL-US) 股價週一上揚逾 1%。台積電 ADR 上揚逾 0.6%。

美國電信業龍頭 AT＆T 股東 Elliott Management 敦促 AT＆T (T-US) 出售部分非核心業務並削減成本，以便為股東帶來更多價值，其股價週一開盤上揚逾 4.6%。

華爾街分析

美國財政部長梅努欽週一表示，美中就智慧財產權執法協處機制達成「概念性協議」，而由於兩國面談磋商在即，預計美國經濟將迎來積極的一年。

Newton Advisors 管理成員 Mark Newton 表示：「(下月) 貿易談判對於確保貿易協議肯定是正向的，雙方應該會在很長一段時間內幫助緩解一些不良情緒。」

近期公布的經濟數據顯示，中國 8 月出口意外萎縮，美國 8 月非農就業報告遜預期，令華爾街不安。

上週聯準會主席鮑爾演說重申 Fed 會採取適當措施刺激經濟，市場預測本月 18 日的利率政策會議上，聯準會將進一步降息。

Aberdeen Standard Investments 全球策略師 Frances Hudson 表示：「債券價格大幅上漲，央行將是決定利率市場走勢的關鍵因素。」