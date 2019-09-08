7奈米動能強 台積電8月營收上看千億元大關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周二 (10 日) 公告 8 月營收，由於美系手機大廠新機將於 9 月問世，加上華為 5G 新機啟動拉貨，7 奈米出貨動能顯著升溫，法人估台積電 8 月營收將續揚，月增幅可望超過 1 成，有機會逼近、甚至超越千億元。

台積電 7 月合併營收 847.58 億元，月減 1.3%。台積電預期，第 3 季營收可達 91-92 億美元，季增 17-19%，毛利率、營益率也將優於第 2 季，新台幣營收約落在 2821-2852 億元 (1 美元兌換新台幣 31 元)，較第 2 季 2409.98 億元季增 17-18%。

台積電指出，第 3 季進入智慧型手機出貨旺季，加上 5G 需求成長，7 奈米稼動率滿載，儘管大環境不確定性高，但 5G 動能持穩向上，且較原先看到的情況更樂觀，推升營收表現。董事長劉德音近日也強調，下半年訂單能見度如原先預期，且 7 奈米製程技術領先同業，將成支撐下半年成長的動能。

法人認為，由於美系手機大廠新機將於 9 月問世，加上華為 5G 新機啟動拉貨，且 AMD 採用台積電 7 奈米製程的新處理器，獲 Google、聯想、微軟等大廠採用，將為台積電 7 奈米挹注強勁的訂單動能，在 7 奈米出貨顯著升溫下，估台積電 8 月營收月增幅可望逾 1 成，甚至有機會超越千億元大關。