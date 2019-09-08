為雙11買氣試水溫風向 網購業者齊炒99購物節 對戰百貨周年慶

百貨年度最大檔期周年慶於 9 月 5 日已由台北 101 購物中心領先全台開打，可預期實體零售業促銷的力道將越來越大，電商業者也不落人後，齊力在第三季底前推出「99 購物節」，為電商最大檔期「雙 11」提前試水溫，並可望和百貨齊力拉抬第四季消費旺季熱度。

實體百貨 9 月開始周年慶陸續開打，而電商往往在雙 11 前哨戰才會陸續有較大的促銷活動，但今年開始，為維繫消費熱度，電商購物節一波接著一波，除了 618 大促成功衝刺上半年業績表現，下半年也陸續有網購節慶，例如日前網家 (8044-TW) 自行規劃的 8 月心禮節，以及多家業者 9 月都在強打的 99 購物節。

蝦皮購物表示，今年大規模邀請國際球星 C 羅 (Cristiano Ronaldo) 擔任全球代言人，搭配甫推出的「國泰世華蝦皮購物 icash 聯名卡」，目標訂單較平日翻倍，而活動暖身至今，居家生活、流行服飾和 3C 家電躍居熱銷品類排行榜前三名。

富邦媒 (8454-TW) 同樣正在進行 99 購物大檔，除了為季底業績衝刺，同樣藉此為雙 11 大檔暖身，富邦媒樂觀預期，在本次的購物節帶動下，全檔期營收可望較去年同期成長 30%。

創業家 (8077-TW) 旗下生活市集指出，99 購物節被視為年終最大檔期「雙 11」的前哨戰，活動進行至 9 月 16 日共為期兩周，分為前後兩大波段優惠，首波主打熱銷爆品破盤價、金物流和異業回饋，第二波優惠包括下殺限時特賣、整點互動搶點數等活動，買氣轉強。