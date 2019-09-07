川普：中國正消化關稅 經歷幾十年來最糟糕的一年

週五 (6 日) 美國就業數據好壞參半，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將在日內發表演說，美國總統川普於此前再度施壓聯準會，並稱愛國的美國農民將從中國關稅中受益。

週五美國 8 月新增非農就業數據大縮水至 13 萬人，但美國失業率維持在 3.7% 不變，薪資再次大幅上漲，較去年同期增長 3.2%。

川普週五接連推文施壓聯準會，他推文贊同 CNBC 著名財經節目主持人 Jim Cramer 的觀點，呼籲聯準會應該降息。

川普稱：「早前升息太早，降息卻也太遲，而大規模的量化緊縮政策也沒有達到任何作用。鮑爾，我是在哪找到他的？哦！好吧，你不可能全贏！」

(圖片：翻攝川普推特)

美中經貿談判即將在 10 月初華府登場，川普向大票倉「美國農民」信心喊話，稱美農將中國繳納的關稅受益，中國正經歷幾十年來最糟糕的一年。

川普推文表示：「中國正在消化這些關稅。數十億美元正湧入美國。愛國的農民從即將入袋美國關稅中獲得大量資金！良好的就業數據，沒有通膨 (聯準會)。中國正經歷了幾十年來最糟糕的一年。雙方談話正在進行，而這對所有人都有好處！」

(圖片：翻攝川普推特)

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (6 日) 稱，美中電話會議非常順利，亦預測 10 月談判氣氛將會很熱絡。